150 лет верности педагогическим традициям

Своих коллег, студентов, ветеранов отрасли и гостей праздника приветствовала руководитель Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Марина Воронцова.

- На протяжении всего существования учебного учреждения его главной задачей всегда было воспитание хороших педагогических кадров, интеллигентных и умных людей. Наш коллектив шагает в ногу со временем и оперативно адаптируется под современные реалии, оставаясь верным своим традициям. Мы благодарим правительство региона, депутатов и комитет за неоценимую помощь и поддержку, - сказала Марина Юнусовна.

Большую роль в работе коллектива колледжа играет связь поколений, институт наставничества, передача знаний и особая – семейная атмосфера, благодаря которой многие выпускники остаются здесь, но уже в другом статусе. Так, из 59 преподавателей колледжа 34 – его выпускники, а из 27 учителей базовой школы – 21 преподаватель когда-то проходил здесь практику, будучи студентом колледжа. Сегодня в каждом районе Ленинградской области работают выпускники Гатчинского педагогического колледжа.

Марина Воронцова также представила книгу, выпущенную в честь 150-летия колледжа «Наша история – наша Победа». Сборник воспоминаний, фотографий, исторических материалов посвящен преподавателям и выпускникам педагогического училища, которые прошли дорогами Великой Отечественной войны, трудились в тылу на благо Победы, будучи детьми, пережили все ужасы тех страшных лет.

- Это люди особого поколения. Когда мы перелистываем страницы этой книги, перед нами проходит Бессмертный полк Гатчинского педагогического училища. Быть преемниками этих людей – большая честь для современных преподавателей и студентов, - добавила она.

Исполняющая обязанности председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Татьяна Рыборецкая отметила, что колледж за время своего существования стал настоящей кузницей педагогических кадров не только для Гатчинского района и Ленинградской области, но и России.

- Гатчинский колледж – достойный пример многолетней ответственной работы всего коллектива. Богатый опыт, профессионализм, безупречная организация подготовки кадров обеспечивают исключительно высокий стандарт работы и является залогом успеха учреждения на долгие годы, - сказала Татьяна Рыборецкая.

От имени губернатора Ленинградской области она вручила Почетный диплом коллективу колледжа в лице его руководителя Марины Воронцовой «за многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность».

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила, что педагогический колледж входит в число ведущих учреждений региона и пожелала образовательному учреждению дальнейшего развития. В качестве подарка Людмила Нещадим передала Марине Воронцовой сертификат на закупку спортивной формы для студентов.

К поздравлениям присоединились депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Александр Русских (выпускник колледжа), а также бывший депутат областного парламента Иван Григорьев.

Большое количество добрых слов было обращено к Заслуженному учителю РСФСР, кандидату педагогических наук, Почетному гражданину города Гатчины, выпускнику педагогического училища 1968 года Виктору Михайловичу Паршикову, который руководил педколледжем на протяжении 29 лет. Виктор Михайлович, в свою очередь, передал букет цветов и слова большой благодарности Нине Александровне Зубовой – выпускнице училища 1950 года, которую он сменил на посту директора образовательного учреждения. Также поздравили коллег посредством видеосвязи представители Минского городского педагогического колледжа Республики Беларусь.

Большая часть праздничного концерта была посвящена вручению заслуженных наград педагогам колледжа, которых коллеги, выпускники и студенты провожали на сцену бурными аплодисментами.

Благодарность Губернатора Ленинградской области была объявлена Елене Ивановне Немченко. Нагрудный знак «Ветеран сферы воспитания и образования» вручили Татьяне Георгиевне Нерубацкой и Елене Евгеньевне Мартиросян. Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» получили Светлана Юрьевна Генец, Алексей Николаевич Белоусов, Светлана Анатольевна Феоктистова.

Почетную грамоту Министерства просвещения РФ вручили Марине Михайловне Белоусовой, Почетную грамоту комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – Марине Викентьевне Рациборской, Жанне Алексеевне Петровой, Виктории Витальевне Савченко. Благодарность комитета общего и профессионального образования региона была объявлена Нине Владимировне Алексеевой и Марине Николаевне Стрельцовой.

Людмила Нещадим вручила Почетную грамоту главы Гатчинского района Елене Владимировне Ефимовой и Елене Георгиевне Новиковой, Благодарность Главы Гатчинского района – Софье Гдальевне Левицкой, Анатолию Николаевичу Ефимову, Владимиру Ивановичу Виноградову. Почетную грамоту администрации Гатчинского района получил Вениамин Васильевич Соловьев. Благодарностью Главы города Гатчины наградили

Наталью Валентиновну Вишневскую, Надежду Вениаминовну Афанасьеву, Елену Ивановну Равину, Татьяну Витальевну Власову, Светлану Александровну Линчевскую, Степана Александровича Огороднищука, Татьяну Ивановну Аппель.

Татьяна Бездетко и Александр Русских вручили Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области Светлане Васильевне Тайковой и Наталье Ивановне Смольковой. Благодарность областного парламента получили Маргарита Ивановна Туркина, Сергей Сергеевич Ермаков, Тамара Сергеевна Сухушина, Валентина Александровна Бакуленко, Елена Геннадьевна Кошевенко, Наталья Викторовна Швидкая, Илья Викторович Букреев, Татьяна Викторовна Закутней.

В праздничный концерт вошли выступления хора студентов и преподавателей педколледжа, студентов учебного учреждения, выпускников базовой школы, танцевального ансамбля «Жемчужина».





Фото Ольги Фирсовой