Идём служить Отечеству!

На комиссию вызвали 21 призывника. В том числе троих 27-летних. Один из них получит военный билет, двое других – уклонисты, им выдадут соответствующую справку.

В этот день на призывной пункт пришли будущие десантники, военные водители, моряки. Многие – в отличной физической форме, мечтающие служить в ВДВ. Туда их предварительно и предназначили. Например, водитель категории «С», обученный в ДОСААФ как призывник, парашютист, с высшим образованием, категория годности – А-1: ждет отправки в воздушно-десантные войска в Псков. Как заметил председатель призывной комиссии Тимофей Материков, с таким высоким уровнем подготовки туда этот новобранец, скорее всего, и пойдет.

Другой призывник с высшим образованием и категорией годности А-4 окончил Гатчинский ГИЭФПТ, предназначен в Военно-морской флот. Служить готов. Но всех будущих моряков Тимофей Федорович предупредил, что службе на корабле будет предшествовать обучение на суше: ВМФ – высокотехнологичные войска, боевых частей на корабле много. Новобранцев сориентируют и помогут в выборе.

После рассмотрения кандидатуры каждого призывника комиссия поздравляет и напутствует: «Вы призваны в ряды Вооруженных сил России. Мы вас поздравляем, желаем успехов в службе и ждем на родной земле через год». Все соглашаются и отвечают: «Спасибо». Будущий десантник – мастер спорта по боевому самбо с идеальным здоровьем и средним образованием через год вернуться не обещал – он намерен заключить контракт и остаться служить.

Техник-программист со средним профессиональным образованием предназначен в войска Воздушно-космических сил. Председатель призывной комиссии пояснил, что его предназначение обусловлено его специальностью – программисту в Вооруженных силах найдется достойное применение.

Другой призывник – с неоконченным средним специальным – не доучился на финансиста. Бросил колледж после третьего курса и занялся программированием. Честно признался, что в армию не хочет – разве что ему как доморощенному программисту найдется там применение. Призывник с категорией годности Б-3 предварительно предназначен в Главное управление Генерального штаба. Не исключено, что его надежды оправдаются, если о своем желании служить в качестве программиста он заявит на областном призывном пункте. Способности и пожелания призывников учитываются – в разумных пределах.

Каждому призванному назначили дату отправки и контрольную явку – для сдачи ПЦР-теста. Первая отправка запланирована на 26-е октября.



