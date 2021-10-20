Идём служить Отечеству!

На комиссию вызвали 21
призывника. В том числе троих 27-летних. Один из них получит военный билет,
двое других – уклонисты, им выдадут соответствующую справку.
В этот день на призывной
пункт пришли будущие десантники, военные водители, моряки. Многие – в отличной
физической форме, мечтающие служить в ВДВ. Туда их предварительно и
предназначили. Например, водитель категории «С», обученный в ДОСААФ как
призывник, парашютист, с высшим образованием, категория годности – А-1: ждет
отправки в воздушно-десантные войска в Псков. Как заметил председатель
призывной комиссии Тимофей Материков, с таким высоким уровнем подготовки туда
этот новобранец, скорее всего, и пойдет.
Другой призывник с высшим
образованием и категорией годности А-4 окончил Гатчинский ГИЭФПТ, предназначен
в Военно-морской флот. Служить готов. Но всех будущих моряков Тимофей Федорович
предупредил, что службе на корабле будет предшествовать обучение на суше: ВМФ –
высокотехнологичные войска, боевых частей на корабле много. Новобранцев
сориентируют и помогут в выборе.
После рассмотрения
кандидатуры каждого призывника комиссия поздравляет и напутствует: «Вы призваны
в ряды Вооруженных сил России. Мы вас поздравляем, желаем успехов в службе и
ждем на родной земле через год». Все соглашаются и отвечают: «Спасибо». Будущий
десантник – мастер спорта по боевому самбо с идеальным здоровьем и средним
образованием через год вернуться не обещал – он намерен заключить контракт и
остаться служить.
Техник-программист со
средним профессиональным образованием предназначен в войска
Воздушно-космических сил. Председатель призывной комиссии пояснил, что его
предназначение обусловлено его специальностью – программисту в Вооруженных
силах найдется достойное применение.
Другой призывник – с
неоконченным средним специальным – не доучился на финансиста. Бросил колледж
после третьего курса и занялся программированием. Честно признался, что в армию
не хочет – разве что ему как доморощенному программисту найдется там
применение. Призывник с категорией годности Б-3 предварительно предназначен в
Главное управление Генерального штаба. Не исключено, что его надежды
оправдаются, если о своем желании служить в качестве программиста он заявит на
областном призывном пункте. Способности и пожелания призывников учитываются – в
разумных пределах.
Каждому призванному
назначили дату отправки и контрольную явку – для сдачи ПЦР-теста. Первая отправка запланирована на 26-е октября.