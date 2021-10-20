Как работает консультационный центр АО «ДОМ.РФ»

К числу основных направлений работы КЦ ДОМ.РФ относятся:

1. Информационно-сервисный портал спроси.дом.рф

Портал спроси.дом.рф содержит актуальную информацию о всех действующих федеральных и региональных программах поддержки в жилищной сфере, программах льготного ипотечного кредитования, а также по вопросам арендного жилья, социальных выплат, купли-продажи и эксплуатации недвижимости

в простом для понимания формате.

На портале представлены подробные разборы более 270 жизненных ситуаций, связанных с жилищной сферой. Ежемесячно портал используют более 300 тыс. человек.

Кроме того, портал обеспечивает обратную связь с гражданами по вопросам реализуемых мер господдержки и их качества. АО «ДОМ.РФ» на системной основе анализирует поступающие обращения граждан и дополняет информацию

на портале.

На портале реализован ряд сервисов, несущих практическую пользу для граждан:

· Каталог жилищных программ. Данный сервис позволяет гражданам получить исчерпывающую информацию о доступных им федеральных и региональных льготах для улучшения жилищных условий при оформлении ипотечного кредита

и способах их комбинирования.

· Проверка статуса рассмотрения заявление по программе «450».

С его помощью можно проверить, на каком этапе находится рассмотрение заявление на участие в программе помощи многодетным семьям в погашении ипотеки,

· Сервис помощи в оформлении документов. Позволяет собрать документы

для различных жизненных ситуаций, связанных с улучшением жилищных условий,

· Сервис проверки жилья и застройщика. Данный сервис позволяет получить актуальную информацию о строительной компании и ее проектах.

· Другие сервисы (например, сервис оценки жилья, сервис помощи

в подготовке документов).

2. Круглосуточный контактный центр

Бесплатная «горячая линия» осуществляет консультации граждан в круглосуточном режиме по тематикам, связанным с реализацией программ государственной поддержки в жилищной сфере и способами улучшения жилищных условий. Ежемесячно контактный центр обрабатывает порядка 40 тыс. обращений (включая звонки и письменные запросы граждан).

Чаще всего граждане интересуются условиями федеральных и региональных программ господдержки, в том числе таких программ как «Льготная ипотека по ставке до 6,5%» «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека». Также много звонков поступает относительно программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.

Необходимо отметить, что с апреля 2021 г. на базе горячей линии функционирует пилотный проект по консультированию граждан о региональных ипотечных программах Ростовской области. В перспективе (к 2022 году) планируется распространить данный проект на все регионы страны.

3. Сотрудничество с федеральным и региональными порталами госуслуг

Консультационным центром совместно с Минцифры России проводится работа по информированию граждан через федеральный и региональный порталы государственных услуг. На регулярной основе на официальных сайтах публикуются актуальная информация о действующих мерах поддержки. Аналогичная работа запущена и с другими федеральными организациями и ведомствами, в том числе Пенсионным фондом России.

Высокую эффективность показали таргетированные рассылки через федеральный портал «Госуслуг» по тематикам, связанным с улучшением жилищных условий. Например, охват информационной рассылки о программе льготной ипотеки по ставке 6,5% составил более 30 млн человек, о программе «Семейная ипотека» - более 85 млн человек.

Регулярно проводятся мероприятия в оффлайн формате. Например, 19 августа 2021 года АО «ДОМ.РФ» совместно с Минфином России и Центральным банком и ФГБУ «Научно-исследовательский центр» провел мероприятие «Ипотечный марафон». Мероприятие состоялось на площадке Сколково и получило более 10 млн просмотров в крупнейших соцсетях.

4. Информирование граждан о мерах господдержки через МФЦ

Консультационный центр АО «ДОМ.РФ» реализовал масштабную кампания по информированию граждан о действующих льготных ипотечных программах через многофункциональные центры. Более 1,6 тыс. МФЦ в 63 регионах страны распространяют материалы о способах улучшения жилищных условий в формате видеороликов.