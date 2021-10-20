Как работает консультационный центр АО «ДОМ.РФ»

К
числу основных направлений работы КЦ ДОМ.РФ относятся:
1.
Информационно-сервисный портал спроси.дом.рф
Портал
спроси.дом.рф содержит актуальную
информацию о всех действующих федеральных и региональных программах поддержки в
жилищной сфере, программах льготного ипотечного кредитования, а также по
вопросам арендного жилья, социальных выплат, купли-продажи и эксплуатации
недвижимости
в простом для понимания формате.
На
портале представлены подробные разборы более
270 жизненных ситуаций, связанных с жилищной сферой. Ежемесячно портал используют более 300 тыс. человек.
Кроме
того, портал обеспечивает обратную связь с гражданами по вопросам реализуемых
мер господдержки и их качества. АО «ДОМ.РФ» на системной основе анализирует
поступающие обращения граждан и дополняет информацию
на портале.
·
Каталог жилищных
программ.
Данный сервис позволяет гражданам получить исчерпывающую информацию о доступных
им федеральных и региональных льготах для улучшения жилищных условий при
оформлении ипотечного кредита
и способах их комбинирования.
·
Проверка статуса рассмотрения
заявление по программе «450».
С его помощью можно проверить, на каком этапе находится рассмотрение заявление на участие в программе помощи многодетным семьям в погашении ипотеки,
·
Сервис помощи в
оформлении документов.
Позволяет собрать документы
для различных жизненных ситуаций, связанных с улучшением жилищных условий,
·
Сервис проверки
жилья и застройщика.
Данный сервис позволяет получить актуальную информацию о строительной компании
и ее проектах.
·
Другие сервисы
(например, сервис оценки жилья, сервис помощи
в подготовке документов).
2.
Круглосуточный
контактный центр
Чаще
всего граждане интересуются условиями федеральных и региональных программ
господдержки, в том числе таких программ как «Льготная ипотека по ставке до 6,5%» «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека». Также много
звонков поступает относительно программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.
Необходимо
отметить, что с апреля 2021 г. на базе горячей линии функционирует пилотный
проект по консультированию граждан о региональных ипотечных программах
Ростовской области. В перспективе (к 2022 году) планируется распространить
данный проект на все регионы страны.
3.
Сотрудничество с
федеральным и региональными порталами госуслуг
Консультационным центром совместно с Минцифры России проводится
работа по информированию граждан через федеральный и региональный порталы
государственных услуг. На регулярной основе на официальных сайтах публикуются
актуальная информация о действующих мерах поддержки. Аналогичная работа
запущена и с другими федеральными организациями и ведомствами, в том числе
Пенсионным фондом России.
Высокую
эффективность показали таргетированные рассылки через федеральный портал
«Госуслуг» по тематикам, связанным с улучшением жилищных условий. Например,
охват информационной рассылки о программе льготной ипотеки по ставке 6,5% составил более 30 млн человек, о программе «Семейная ипотека» -
более 85 млн человек.
Регулярно
проводятся мероприятия в оффлайн формате. Например, 19 августа 2021 года АО «ДОМ.РФ» совместно с Минфином России и
Центральным банком и ФГБУ «Научно-исследовательский центр» провел мероприятие «Ипотечный марафон».
Мероприятие состоялось на площадке Сколково и получило более 10 млн просмотров в крупнейших соцсетях.
4.
Информирование
граждан о мерах господдержки через МФЦ
Консультационный
центр АО «ДОМ.РФ» реализовал масштабную кампания по информированию граждан о действующих льготных ипотечных программах через
многофункциональные центры. Более 1,6 тыс. МФЦ в 63 регионах страны
распространяют материалы о способах улучшения жилищных условий в формате
видеороликов.