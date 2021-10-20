Первоклассники сдают нормы ГТО

19 октября первый класс гимназии сдавал первые в своей жизни нормы ГТО. Три вида бега. По приглашению школы нормативы принимали представители центра тестирования ГТО в Гатчинском районе. Процесс проходил под руководством Александры Валуевой, возглавляющей центр.

Первоклассники облачились в красные жилетки с номерами и построились на спортивной площадке гимназии. Начали с челночного бега. Ребятам разъяснили, что от них требуется: по двое – на старт, добежать до черты, коснуться рукой – и обратно. Потом еще раз. Судьи командовали и засекали время. Классный руководитель Ольга Анатольевна Филиппова «ловила» бегунов на финише.

Первая пара – вперед! Бегуны старались изо всех сил, и челночный бег превратился в увлекательные соревнования – кто быстрее пробежит туда-сюда? Одноклассники-болельщики кричали и подбадривали. Судьи зафиксировали результат и повели спортсменов для сдачи 30-метровки.

На территории гимназии на асфальтовой дорожке отмерили 30 метров, обозначили линию старта и финиша. Этот норматив первоклашки сдавали по очереди: один пробежал – пошел следующий. Один судья давал старт, второй фиксировал время.

- До этого мы принимали нормы по бегу в детском саду, – рассказывает главный судья гатчинского центра тестирования ГТО Александр Валуев. –Можно отметить, что первоклассники бегут все-таки быстрее.

На дистанции 30 метров большинство уложилось в норматив. Как пояснили судьи, на золотой знак ГТО нужно пробежать за шесть секунд. Некоторые не успели, показав результат 7 секунд – это без знака. Но тут есть альтернатива: 30 метров либо челночный бег. Специальная программа, в которую заносятся данные, выбирает лучший результат на каждой дистанции – по нему и выносится окончательный вердикт.

У первоклашек лучше получилось бегать челноком. Эти результаты и пойдут в зачет.

А после 30-метровки юных гимназистов ждало новое испытание: бег на дистанцию 1 км. Отмерили километр – девять кругов по территории гимназии, вокруг спортивной площадки. Спортсменам разрешили в случае необходимости переходить на шаг, но пройти всю дистанцию шагом нельзя – это не прогулка.

Стартовали все одновременно. Руководитель центра тестирования ГТО Александра Валуева проинструктировала, как бежать, как дышать и другим не мешать: «Кто будет толкаться, дисквалифицируем!».

Но забег получился дружный. Правда, не послушав совета беречь силы, многие неопытные легкоатлеты быстро выдохлись, потеряли темп, затем и вовсе перешли на шаг. Но дистанцию преодолели. Лучше всех бежал тот, кто правильно рассчитал силы – или занимается спортом. Это был «пробный шар». Главные нормы ГТО у ребят еще впереди!