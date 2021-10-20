Первоклассники сдают нормы ГТО

19 октября первый класс гимназии сдавал первые в своей
жизни нормы ГТО. Три вида бега. По приглашению школы нормативы принимали
представители центра тестирования ГТО в Гатчинском районе. Процесс проходил под
руководством Александры Валуевой, возглавляющей центр.
Первоклассники облачились в красные жилетки с номерами
и построились на спортивной площадке гимназии. Начали с челночного бега.
Ребятам разъяснили, что от них требуется: по двое – на старт, добежать до
черты, коснуться рукой – и обратно. Потом еще раз. Судьи командовали и засекали
время. Классный руководитель Ольга Анатольевна Филиппова «ловила» бегунов на
финише.
Первая пара – вперед! Бегуны старались изо всех сил, и
челночный бег превратился в увлекательные соревнования – кто быстрее пробежит
туда-сюда? Одноклассники-болельщики кричали и подбадривали. Судьи зафиксировали
результат и повели спортсменов для сдачи 30-метровки.
На территории гимназии на асфальтовой дорожке отмерили
30 метров, обозначили линию старта и финиша. Этот норматив первоклашки сдавали
по очереди: один пробежал – пошел следующий. Один судья давал старт, второй
фиксировал время.
- До этого мы принимали нормы по бегу в детском саду,
– рассказывает главный судья гатчинского центра тестирования ГТО Александр
Валуев. –Можно отметить, что первоклассники бегут все-таки быстрее.
На дистанции 30 метров большинство уложилось в
норматив. Как пояснили судьи, на золотой знак ГТО нужно пробежать за шесть
секунд. Некоторые не успели, показав результат 7 секунд – это без знака. Но тут
есть альтернатива: 30 метров либо челночный бег. Специальная программа, в
которую заносятся данные, выбирает лучший результат на каждой дистанции – по
нему и выносится окончательный вердикт.
У первоклашек лучше получилось бегать челноком. Эти
результаты и пойдут в зачет.
А после 30-метровки юных гимназистов ждало новое
испытание: бег на дистанцию 1 км. Отмерили километр – девять кругов по
территории гимназии, вокруг спортивной площадки. Спортсменам разрешили в случае
необходимости переходить на шаг, но пройти всю дистанцию шагом нельзя – это не
прогулка.
Стартовали все одновременно. Руководитель центра
тестирования ГТО Александра Валуева проинструктировала, как бежать, как дышать
и другим не мешать: «Кто будет толкаться, дисквалифицируем!».
Но забег получился дружный. Правда, не послушав совета
беречь силы, многие неопытные легкоатлеты быстро выдохлись, потеряли темп,
затем и вовсе перешли на шаг. Но дистанцию преодолели. Лучше всех бежал тот,
кто правильно рассчитал силы – или занимается спортом. Это был «пробный шар». Главные
нормы ГТО у ребят еще впереди!