«Пушкинская карта» набирает популярность у молодых ленинградцев

«Пушкинская карта» набирает популярность у молодых ленинградцев

С начала сентября «Пушкинскую карту» в Ленинградской области оформили 26 230 молодых людей. С ее помощью они приобрели 1597 биле-тов. Среди лидеров ─ театр «На Литейном» и Выборгский замок.

Рубрики : Культура     20 Oct 2021

В комитете по культуре и туризму Ленинградской области рассказали, что к проекту «Пушкинская карта» в регионе присоединились все государственные учреждения культуры. С афишей мероприятий можно познакомиться на портале «Культура.рф».

Оформить карту легко — нужно лишь зарегистрироваться на портале «Госуслуги».

Напомним, что «Пушкинская карта» — это проект, позволяющий молодежи в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты на культурные мероприятия за счет государства. Денежный лимит на карте — три тысячи рублей. Проект стартовал в начале сентября. Впервые о нем рассказал Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, состоявшейся в июне текущего года.

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