«Пушкинская карта» набирает популярность у молодых ленинградцев

В комитете по культуре и туризму
Ленинградской области рассказали, что к проекту «Пушкинская карта» в регионе
присоединились все государственные учреждения культуры. С афишей мероприятий
можно познакомиться на портале «Культура.рф».
Оформить карту легко —
нужно лишь зарегистрироваться на портале «Госуслуги».
Напомним, что «Пушкинская
карта» — это проект, позволяющий молодежи в возрасте от 14 до 22 лет
приобретать билеты на культурные мероприятия за счет государства. Денежный
лимит на карте — три тысячи рублей. Проект стартовал в начале сентября. Впервые
о нем рассказал Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии,
состоявшейся в июне текущего года.