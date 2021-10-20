«Пушкинская карта» набирает популярность у молодых ленинградцев

В комитете по культуре и туризму Ленинградской области рассказали, что к проекту «Пушкинская карта» в регионе присоединились все государственные учреждения культуры. С афишей мероприятий можно познакомиться на портале «Культура.рф».

Оформить карту легко — нужно лишь зарегистрироваться на портале «Госуслуги».

Напомним, что «Пушкинская карта» — это проект, позволяющий молодежи в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты на культурные мероприятия за счет государства. Денежный лимит на карте — три тысячи рублей. Проект стартовал в начале сентября. Впервые о нем рассказал Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, состоявшейся в июне текущего года.