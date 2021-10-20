Шахматы покорились гатчинцам

Соревнования прошли в детском лагере «Россонь» и собрали мальчиков и девочек до 11 лет.

Победителями турнира стали ребята из команды гатчинского клуба «Диалог», в которую вошли Савва Антонов, Антон Паращенко, Степан Веселов, Мария Красильникова. Они набрали 21,5 очка.

Савва Антонов занял первое место в личном первенстве в категории спортсменов 2013 г.р. и моложе, Антон Паращенко занял второе место в этой же категории.

Серебряную медаль в командном зачете завоевали также представители Гатчины – воспитанники клуба «Шахматное королевство» Артем Сапелкин, Арсений Смирнов и Маргарита Лебедева, а также Захар Вальков из Гатчинской ДЮСШ № 3. Артем Сапелкин занял третье место в личном зачете среди мальчиков 2011-2012 г.р.

Вторая команда из клуба «Диалог», в которую вошли Мария Пыталева, Владимир Пинчук, Алена Макарова и Таисия Скрипченко набрала 18,5 очков, разделив 3-5 места, а по дополнительным показателям вышла на четвертое место.

Стоит отметить, что Мария Пыталева, впервые выехавшая на соревнования, оказалась настоящим открытием турнира, став абсолютной чемпионкой среди девочек.