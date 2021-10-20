Шахматы покорились гатчинцам

Соревнования прошли в
детском лагере «Россонь» и собрали мальчиков и девочек до 11 лет.
Победителями турнира
стали ребята из команды гатчинского клуба «Диалог», в которую вошли Савва
Антонов, Антон Паращенко, Степан Веселов, Мария Красильникова. Они набрали 21,5
очка.
Савва Антонов занял
первое место в личном первенстве в категории спортсменов 2013 г.р. и моложе,
Антон Паращенко занял второе место в этой же категории.
Серебряную медаль в командном
зачете завоевали также представители Гатчины – воспитанники клуба «Шахматное
королевство» Артем Сапелкин, Арсений Смирнов и Маргарита Лебедева, а также
Захар Вальков из Гатчинской ДЮСШ № 3. Артем Сапелкин занял третье место в
личном зачете среди мальчиков 2011-2012 г.р.
Вторая команда из клуба
«Диалог», в которую вошли Мария Пыталева, Владимир Пинчук, Алена Макарова и
Таисия Скрипченко набрала 18,5 очков, разделив 3-5 места, а по дополнительным
показателям вышла на четвертое место.
Стоит отметить, что Мария
Пыталева, впервые выехавшая на соревнования, оказалась настоящим открытием
турнира, став абсолютной чемпионкой среди девочек.