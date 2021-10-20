В Гатчине продолжается строительство Бульвара Науки

Напомним,
первый этап общественного пространства Бульвар Науки на участке улицы Коли
Подрядчикова от улицы Константинова до улицы 7 Армии был завершен в конце 2019
года.
Приступить
к реализации второго этапа проекта в 2020 году не получилось, в том числе из-за
необходимости перекладки инженерных сетей. Сегодня работы продолжаются, их
стоимость по контракту составит 16,5 млн рублей. В рамках второго этапа
предполагается убрать порядка десяти старых деревьев, высадить более 400
деревьев и кустарников, благоустроить газоны, установить скамейки, уличные
светильники, оборудовать велопарковку.
Ирина
Хрусталёва
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