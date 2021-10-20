В Гатчине продолжается строительство Бульвара Науки

Напомним, первый этап общественного пространства Бульвар Науки на участке улицы Коли Подрядчикова от улицы Константинова до улицы 7 Армии был завершен в конце 2019 года.

Приступить к реализации второго этапа проекта в 2020 году не получилось, в том числе из-за необходимости перекладки инженерных сетей. Сегодня работы продолжаются, их стоимость по контракту составит 16,5 млн рублей. В рамках второго этапа предполагается убрать порядка десяти старых деревьев, высадить более 400 деревьев и кустарников, благоустроить газоны, установить скамейки, уличные светильники, оборудовать велопарковку.

Ирина Хрусталёва

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