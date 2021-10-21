Приоритетный проект начнётся с Гатчинского района

- Павел Владимирович, почему вопросы эффективного расходования ресурсов в регионе выходят на первый план?

- Давайте поговорим об этом в бытовой плоскости. Каждый из нас ежемесячно оплачивает квитанции за потребленные свет\газ\воду... А что, если бы я сказал Вам, что можно сделать так, чтоб платить (и, соответственно, тратить) меньше?

- Ну, наверное, это было бы отлично! Тогда бюджет семьи можно направить на другие цели – больше радовать детей, чаще отдыхать, куда-то выбираться…

- Именно! Но для этого необходимо: заменить окна, поставить счетчики на воду\тепло, заменить лампы с обычных на энергосберегающие, поставить датчики освещенности, заменить всю технику на более энергоэффективную и еще много чего другого. Так же и в социальной сфере.

- По такому же принципу будет работать приоритетный проект?

- Да, средства на модернизацию инженерных сетей зданий выделят из бюджета региона, в том числе на условиях софинансирования с местным бюджетом, плюс внебюджетные источники. Мы как раз сейчас выстраиваем эту работу. Первым районом, где в бюджетной сфере пройдет энергоэффективный апгрейд, станет Гатчинский.

- Какой порядок цифр по экономии? Это тысячи рублей?

- Многое зависит от вида проведенных работ. На примере нашего проекта по модернизации системы отопления в Житковской школе Выборгского района, где применена современная система отапливания здания энергией земли, без подключения к центральному теплоснабжению, можно предварительно сказать о сокращении затрат на оплату отопления в пределах 1,5 млн рублей – на 40 % за год. На текущий момент подсчеты специалистами еще ведутся, примерные цифры экономии по аналогичным объектам можно представить.

- Выбор Гатчинского района пилотным для реализации проектов по энергосбережению стал случайным?

- На момент разработки проекта по Гатчинскому району у нас была самая полная картина. Мы лишь завершили ее несколькими визитами на объекты – это Веревская школа, детский сад № 45, Гатчинский лицей №3, Новосветский культурно-досуговый центр, Сиверская гимназия и другие. Зафиксировали их текущее состояние. Сейчас формируем итоговый список объектов. На каждом из них, в зависимости от необходимости, будет проведена замена внутреннего освещения, наружного освещения, установка автоматических индивидуальных тепловых пунктов, и другие мероприятия.

- Правда ли, что Ленинградская область станет первой в России, где направление работы по энергоэффективности получит статус «приоритетной»?

- Да, получается, что так. Мы на финишной прямой, завершаем оформление документов по проекту. Но здесь немного поясню. В целом, работа по повышению энергоэффективности региона ведется нами на протяжении уже 11 лет. И мы ежегодно видим динамику по районам: к примеру, в этом году самым энергоэффективным стал Тосненский район. Первенство в разное время также занимали Гатчинский район, Тихвинский. Но всё это получается бессистемно: многое зависит не только от специалистов Центра, но и от желания муниципалитетов вести это направление, изыскивать средства на софинансирование работ в условиях дефицита бюджета. В то же время, при условиях того же дефицита, администрациям приходится оплачивать серьезные счета за коммунальные услуги бюджетных учреждений, а чтобы осуществить мероприятия по энергосбережению и снизить эти расходы, средств не остаётся. Так вот, получение статуса «Приоритетного проекта» дает юридически возможность иначе подходить к его исполнению, выводит задачи по энергосбережению на первый план. Поскольку все мероприятия проекта связаны с муниципальными или государственными учреждениями, средства на повышение их энергоэффективности тратятся из казны. Присвоение пилотному проекту для Гатчинского района статуса «приоритетный» повышает важность указанных мероприятий при формировании бюджета, а значит, повышаются шансы на их реализацию, более рационально расходуется бюджет. Такая работа запланирована до 2024 года.

- Спасибо за интервью.

Беседовала Ангелина Шауракс