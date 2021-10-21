Приоритетный проект начнётся с Гатчинского района

- Павел Владимирович, почему вопросы
эффективного расходования ресурсов в регионе выходят на первый план?
- Давайте поговорим об этом в бытовой плоскости.
Каждый из нас ежемесячно оплачивает квитанции за потребленные свет\газ\воду...
А что, если бы я сказал Вам, что можно сделать так, чтоб платить (и,
соответственно, тратить) меньше?
- Ну, наверное, это было бы отлично! Тогда
бюджет семьи можно направить на другие цели – больше радовать детей, чаще
отдыхать, куда-то выбираться…
- Именно! Но для этого необходимо: заменить окна,
поставить счетчики на воду\тепло, заменить лампы с обычных на
энергосберегающие, поставить датчики освещенности, заменить всю технику на
более энергоэффективную и еще много чего другого. Так же и в социальной сфере.
- По такому же принципу будет работать
приоритетный проект?
- Да, средства на модернизацию инженерных сетей зданий
выделят из бюджета региона, в том числе на условиях софинансирования с местным
бюджетом, плюс внебюджетные источники. Мы как раз сейчас выстраиваем эту
работу. Первым районом, где в бюджетной сфере пройдет энергоэффективный
апгрейд, станет Гатчинский.
- Какой порядок цифр по экономии? Это
тысячи рублей?
- Многое зависит от вида проведенных работ. На примере
нашего проекта по модернизации системы отопления в Житковской школе Выборгского
района, где применена современная система отапливания здания энергией земли,
без подключения к центральному теплоснабжению, можно предварительно сказать о
сокращении затрат на оплату отопления в пределах 1,5 млн рублей – на 40 % за
год. На текущий момент подсчеты специалистами еще ведутся, примерные цифры
экономии по аналогичным объектам можно представить.
- Выбор Гатчинского района пилотным для
реализации проектов по энергосбережению стал случайным?
- На момент разработки проекта по Гатчинскому району у
нас была самая полная картина. Мы лишь завершили ее несколькими визитами на
объекты – это Веревская школа, детский сад № 45, Гатчинский лицей №3,
Новосветский культурно-досуговый центр, Сиверская гимназия и другие.
Зафиксировали их текущее состояние. Сейчас формируем итоговый список объектов.
На каждом из них, в зависимости от необходимости, будет проведена замена
внутреннего освещения, наружного освещения, установка автоматических
индивидуальных тепловых пунктов, и другие мероприятия.
- Правда ли, что Ленинградская область
станет первой в России, где направление работы по энергоэффективности получит
статус «приоритетной»?
- Да, получается, что так. Мы на финишной прямой,
завершаем оформление документов по проекту. Но здесь немного поясню. В целом,
работа по повышению энергоэффективности региона ведется нами на протяжении уже
11 лет. И мы ежегодно видим динамику по районам: к примеру, в этом году самым
энергоэффективным стал Тосненский район. Первенство в разное время также
занимали Гатчинский район, Тихвинский. Но всё это получается бессистемно:
многое зависит не только от специалистов Центра, но и от желания
муниципалитетов вести это направление, изыскивать средства на софинансирование
работ в условиях дефицита бюджета. В то же время, при условиях того же
дефицита, администрациям приходится оплачивать серьезные счета за коммунальные
услуги бюджетных учреждений, а чтобы осуществить мероприятия по
энергосбережению и снизить эти расходы, средств не остаётся. Так вот, получение
статуса «Приоритетного проекта» дает юридически возможность иначе подходить к
его исполнению, выводит задачи по энергосбережению на первый план. Поскольку
все мероприятия проекта связаны с муниципальными или государственными учреждениями,
средства на повышение их энергоэффективности тратятся из казны. Присвоение
пилотному проекту для Гатчинского района статуса «приоритетный» повышает
важность указанных мероприятий при формировании бюджета, а значит, повышаются
шансы на их реализацию, более рационально расходуется бюджет. Такая работа
запланирована до 2024 года.
- Спасибо за интервью.
Беседовала Ангелина Шауракс