Ленинградская область усилила ограничения в «красной» зоне

Соответствующее постановление подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, документ вступает в силу с 22 октября.

Ранее принятое решение о введении требования QR-кодов при посещении объектов развлечений и досуга, таких как ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, театры и концертные организации, передвижные цирки шапито, гостиницы, бассейны и спортивные организации, начнет действовать в районах «красной» зоны с 30 октября, а в районах «желтой» зоны — с 15 ноября. Также в перечень добавлены музеи. С этих дат посетителям необходимо будет предоставить QR-код о прохождении полного курса вакцинации или подтверждающий факт заболевания в течение последних 6 месяцев, или отрицательный результат ПЦР-теста давностью не более 72 часа. При заселении в гостиницы можно будет проходить экспресс-тест на коронавирус. Кроме того, для подтверждения принадлежности QR-кода посетителей могут попросить предоставить документ, удостоверяющий личность. Требования QR-кодов не распространяется на посетителей младше 18 лет.

Также постановлением для жителей Ленинградской области старше 65 лет вводится режим самоизоляции, исключение — для тех, кто прошел полный курс вакцинации или переболел COVID-19 в последние полгода. Организациям и предпринимателям также рекомендовано перевести на дистанционный режим работников старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, за исключением тех, кто переболел в последние полгода или сделал прививку от коронавируса.