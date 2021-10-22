Молодежный совет ГМР: перезагрузка

На
повестке дня стоял вопрос активизации деятельности Молодежного совета Гатчинского
района. За круглым столом в дружеской обстановке ребята решали, как сделать
работу совета более эффективной и интересной. Обсуждались предложения по более
широкому привлечению молодежи к участию в жизни поселений и Гатчинского района
путем реализации собственных социальных проектов и инициатив.
Перед
представителями Молодежных советов поселений выступили специалисты комитета по
физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Михаил
Кузьмин и Андрей Иванов.
Участники
заседания решили вынести на обсуждение предложение о формировании этапов V
Открытой Спартакиады Молодежных советов Гатчинского района. Как будет
организовано мероприятие, какие соревнования будут проходить в 2022 году –
решит молодежный актив.