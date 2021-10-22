Молодежный совет ГМР: перезагрузка

Молодежный совет ГМР: перезагрузка

Очередное заседание Молодежного совета Гатчинского района прошло 21 октября в зале Гатчинского Дворца молодежи.

Рубрики : Молодежь     22 Oct 2021

На повестке дня стоял вопрос активизации деятельности Молодежного совета Гатчинского района. За круглым столом в дружеской обстановке ребята решали, как сделать работу совета более эффективной и интересной. Обсуждались предложения по более широкому привлечению молодежи к участию в жизни поселений и Гатчинского района путем реализации собственных социальных проектов и инициатив.

Перед представителями Молодежных советов поселений выступили специалисты комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Михаил Кузьмин и Андрей Иванов.

Участники заседания решили вынести на обсуждение предложение о формировании этапов V Открытой Спартакиады Молодежных советов Гатчинского района. Как будет организовано мероприятие, какие соревнования будут проходить в 2022 году – решит молодежный актив.


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