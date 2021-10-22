Молодежный совет ГМР: перезагрузка

На повестке дня стоял вопрос активизации деятельности Молодежного совета Гатчинского района. За круглым столом в дружеской обстановке ребята решали, как сделать работу совета более эффективной и интересной. Обсуждались предложения по более широкому привлечению молодежи к участию в жизни поселений и Гатчинского района путем реализации собственных социальных проектов и инициатив.

Перед представителями Молодежных советов поселений выступили специалисты комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Михаил Кузьмин и Андрей Иванов.

Участники заседания решили вынести на обсуждение предложение о формировании этапов V Открытой Спартакиады Молодежных советов Гатчинского района. Как будет организовано мероприятие, какие соревнования будут проходить в 2022 году – решит молодежный актив.



