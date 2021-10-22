Областные электрики перешли на усиленный режим

По
прогнозу синоптиков сильный ветер сохранится и завтра, 23 октября. В связи с
неблагоприятными погодными явлениями на линиях электропередач могут происходить
технологические нарушения, влекущие за собой отключения как потребителей, так и
социальных объектов.
Для
более быстрого реагирования служб и оперативного выезда аварийных бригад на
восстановление электроснабжения необходимо оставить обращение об этом по
телефону горячей линии ПАО «Россети Ленэнерго» 8-800-220-02-20, а также на
портале «Светлая страна» или связаться с Единой дежурно-диспетчерской службой
вашего района.
На
сегодняшний день, благодаря оперативным сообщениям жителей, аварийно-восстановительные
работы ведутся специалистами Северных электрических сетей, Кингисеппских, Гатчинских,
Тихвинских, Новоладожских электрических сетей.
Отметим,
«Россети Ленэнерго» с 08:30 перешли в особый режим работы. Введены
дополнительные дежурства оперативного персонала. Надежность электроснабжения
обеспечивают 395 бригад (1665 человек), оснащенные 501 единицей техники. Сразу
после получения информации об отключении бригады компании направляются на место
и оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей. Налажено
оперативное взаимодействие с органами государственной власти, МЧС России,
смежными сетевыми и подрядными организациями.