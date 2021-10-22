Областные электрики перешли на усиленный режим

По прогнозу синоптиков сильный ветер сохранится и завтра, 23 октября. В связи с неблагоприятными погодными явлениями на линиях электропередач могут происходить технологические нарушения, влекущие за собой отключения как потребителей, так и социальных объектов.

Для более быстрого реагирования служб и оперативного выезда аварийных бригад на восстановление электроснабжения необходимо оставить обращение об этом по телефону горячей линии ПАО «Россети Ленэнерго» 8-800-220-02-20, а также на портале «Светлая страна» или связаться с Единой дежурно-диспетчерской службой вашего района.

На сегодняшний день, благодаря оперативным сообщениям жителей, аварийно-восстановительные работы ведутся специалистами Северных электрических сетей, Кингисеппских, Гатчинских, Тихвинских, Новоладожских электрических сетей.

Отметим, «Россети Ленэнерго» с 08:30 перешли в особый режим работы. Введены дополнительные дежурства оперативного персонала. Надежность электроснабжения обеспечивают 395 бригад (1665 человек), оснащенные 501 единицей техники. Сразу после получения информации об отключении бригады компании направляются на место и оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей. Налажено оперативное взаимодействие с органами государственной власти, МЧС России, смежными сетевыми и подрядными организациями.