В Гатчине и районе – 29 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 29
жителей Гатчины и района в следующих населенных пунктах:
- Гатчина – 17
- Сиверский – 2
- Малое Верево – 3
- Большое Рейзино – 1
- Малые Колпаны – 1
- Новый Свет – 1
- Мины – 1
- Лукаши – 1
- Тойворово – 1
- Большая Ивановка – 1
Всего в Гатчинском районе с начала
наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 9502 человек, 7419 – 78,1%
– выздоровели.
В Ленинградской области по данным на 22 октября
за период с марта 2020 года коронавирусная инфекция диагностирована у 75238
человек, 56235 поправились, скончались 2524 человека.
Самым надежным способом защиты от
коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным на 22 октября, в Ленинградской
области вакцинировано 629992 человека. За сутки привилось 7398 жителей области.
В регион поставлен 906551 комплект вакцин.
В подразделениях Гатчинской КМБ открыта
вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак
(Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции
можно сделать:
- во взрослой поликлинике на Урицкого, 1,
- в поликлинике «Аэродром»,
- в отделении врачей общей практики №1 в
Мариенбурге,
- в Коммунаровской городской поликлинике,
- в поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных
больниц,
- в амбулаториях в Больших Колпанах,
Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом Верево.
По телефону горячей линии по COVID-19
Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится
запись на вакцинацию против COVID-19 препаратами:
- ЭпиВакКорона (российская пептидная
вакцина против COVID-19, разработанная Государственным научным центром
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека. Вводится двукратно с
интервалом не менее 14 дней).
- КовиВак (российская вакцина против
COVID-19 на основе инактивированного вируса, разработанная Федеральным научным центром
исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.
Вводится двукратно с интервалом 14 дней).
Вакцинация против COVID-19 не отменяет
необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Имеются противопоказания. Перед прививками
проводится медицинский осмотр.