Диалог с властью

- Какие
меры принимаются по привлечению медицинского персонала в Гатчинский район
Ленинградской области?
Отвечает
комитет по здравоохранению Ленинградской области.
- Дефицит медицинских кадров
является одной из главных проблем системы здравоохранения. В Ленинградской
области она решается с помощью целевой подготовки специалистов, организации
работы филиала медицинского колледжа, предоставления специалистам
дополнительных мер социальной поддержки, обеспечения их жильем. В
Гатчинском районе работа ведется по всем направлениям.
- Планируется ли
строительство врачебной амбулатории в поселке Войсковицы Гатчинского района
Ленинградской области?
Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области.
- В поселке
Войсковицы планируется строительство врачебной амбулатории. В 2020 году
Управлением строительства Ленинградской области, которое является заказчиком по
объектам нового строительства в регионе, заключен государственный контракт на
выполнение проектных работ по объекту здравоохранения. Проектирование врачебной
амбулатории будет завершено до конца 2021 года.
- Жителей
Гатчинского района Ленинградской области беспокоит состояние реки Ижора.
Необходима ее очистка.
Существует
ли в Ленинградской области программа по очистке рек?
Отвечает
комитет по природным ресурсам Ленинградской области.
- Река Ижора, которая протекает по территории
Ленинградской области и города Санкт-Петербург, в соответствии с Водным
кодексом РФ находится в федеральном подчинении. Согласно информации
Невско-Ладожского бассейнового водного управления филиалом «Балтводхоз» ФГБВУ
«Центррегионводхоз» завершены работы по разработке проекта расчистки реки
Ижора.
Работы по расчистке реки Ижора в рамках мер по
предотвращению негативного воздействия вод планируется начать в 2021 году и
завершить в 2022 году. Проводиться они будут на участке 300 м выше
автомобильного моста в поселка Мыза-Ивановка до 700 м ниже мостового перехода
на железнодорожной ветке между станциями «Новое Мозино» и «Старое Мозино».
При этом в Ленинградской области Минприроды России
совместно с администрациями Ленинградской области, города Санкт-Петербурга и
федеральным агентством водных ресурсов «Росводресурсы» реализуется проект по
восстановлению водных объектов государственного музея-заповедника «Гатчина».
- Планируется ли строительство ледовой арены в Гатчине?
Отвечает
комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области.
- В настоящее время
осуществляется проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытая
ледовая арена» в Гатчине. Срок окончания проектно-сметных работ, включая
прохождение государственной экспертизы, ─ 15 декабря 2021 года.
- В
Коммунаре в 2021 году было около 30 отключений холодного водоснабжения, что
делается для повышения надежности работы систем?
Отвечает
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.
- По информации Леноблводоканала, перебои холодного водоснабжения
летом были вызваны проведением запланированного капитального и текущего ремонта
сетей водоснабжения. Несколько аварийных ситуаций возникли из-за возросшей
нагрузки на сети в жилом фонде в связи с увеличением потребления воды и
степенью износа сетей. Предприятие информировало абонентов о проведении
плановых и аварийных работ с ограничением холодного водоснабжения абонентов. Во
время работ шел подвоз питьевой воды жителям.
Отметим, в соответствии с законодательством расчетное время
ликвидации аварий на трубопроводах диаметром до 400 мм и глубиной залегания до
2 метров составляет 8 часов; при глубине залегания более 2 м – 12 часов. По
факту подавляющее большинство аварий устраняется оперативнее.