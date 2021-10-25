Диалог с властью

- Какие меры принимаются по привлечению медицинского персонала в Гатчинский район Ленинградской области?

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области.

- Дефицит медицинских кадров является одной из главных проблем системы здравоохранения. В Ленинградской области она решается с помощью целевой подготовки специалистов, организации работы филиала медицинского колледжа, предоставления специалистам дополнительных мер социальной поддержки, обеспечения их жильем. В Гатчинском районе работа ведется по всем направлениям.

- Планируется ли строительство врачебной амбулатории в поселке Войсковицы Гатчинского района Ленинградской области?

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области.

- В поселке Войсковицы планируется строительство врачебной амбулатории. В 2020 году Управлением строительства Ленинградской области, которое является заказчиком по объектам нового строительства в регионе, заключен государственный контракт на выполнение проектных работ по объекту здравоохранения. Проектирование врачебной амбулатории будет завершено до конца 2021 года.

- Жителей Гатчинского района Ленинградской области беспокоит состояние реки Ижора. Необходима ее очистка.

Существует ли в Ленинградской области программа по очистке рек?

Отвечает комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

- Река Ижора, которая протекает по территории Ленинградской области и города Санкт-Петербург, в соответствии с Водным кодексом РФ находится в федеральном подчинении. Согласно информации Невско-Ладожского бассейнового водного управления филиалом «Балтводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» завершены работы по разработке проекта расчистки реки Ижора.

Работы по расчистке реки Ижора в рамках мер по предотвращению негативного воздействия вод планируется начать в 2021 году и завершить в 2022 году. Проводиться они будут на участке 300 м выше автомобильного моста в поселка Мыза-Ивановка до 700 м ниже мостового перехода на железнодорожной ветке между станциями «Новое Мозино» и «Старое Мозино».

При этом в Ленинградской области Минприроды России совместно с администрациями Ленинградской области, города Санкт-Петербурга и федеральным агентством водных ресурсов «Росводресурсы» реализуется проект по восстановлению водных объектов государственного музея-заповедника «Гатчина».

- Планируется ли строительство ледовой арены в Гатчине?

Отвечает комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области.

- В настоящее время осуществляется проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытая ледовая арена» в Гатчине. Срок окончания проектно-сметных работ, включая прохождение государственной экспертизы, ─ 15 декабря 2021 года.

- В Коммунаре в 2021 году было около 30 отключений холодного водоснабжения, что делается для повышения надежности работы систем?

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

- По информации Леноблводоканала, перебои холодного водоснабжения летом были вызваны проведением запланированного капитального и текущего ремонта сетей водоснабжения. Несколько аварийных ситуаций возникли из-за возросшей нагрузки на сети в жилом фонде в связи с увеличением потребления воды и степенью износа сетей. Предприятие информировало абонентов о проведении плановых и аварийных работ с ограничением холодного водоснабжения абонентов. Во время работ шел подвоз питьевой воды жителям.

Отметим, в соответствии с законодательством расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах диаметром до 400 мм и глубиной залегания до 2 метров составляет 8 часов; при глубине залегания более 2 м – 12 часов. По факту подавляющее большинство аварий устраняется оперативнее.