Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение после непогоды

По информации Центра управления сетями АО «ЛОЭСК» основной удар стихии пришелся на Выборгский и Гатчинский районы Ленинградской области, там зафиксировано наибольшее количество аварийных отключений в электрических сетях. Для координации действий и скорейшего восстановления электроснабжения потребителей в компании был развернут оперативный штаб. В связи с большим количеством повреждений элементов воздушных линий электропередачи при падении деревьев из лесных массивов были мобилизованы дополнительные ремонтные бригады в количестве 12 человек и 9 единиц техники, которые сразу же приступили к устранению последствий разгула стихии.

В настоящее время восстановлено электроснабжение практически всех потребителей в зоне ответственности АО «ЛОЭСК», пострадавших от непогоды. Энергетики отрабатывают разовые заявки по локальным отключениям в сетях низкого класса напряжения 0,4 кВ, а также осуществляют комплекс мероприятий по переводу электросетевых объектов с резервных на постоянные схемы электроснабжения.

Своевременно предпринятые подготовительные и упреждающие меры, мгновенное реагирование на технологические нарушения и изменения оперативной обстановки позволили энергетикам «ЛОЭСК» ликвидировать последствия стихии в максимально возможные для таких ситуаций сроки.

Напомним, что сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону контакт - центра 8-800-550-47-48.