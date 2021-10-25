Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение после непогоды

По информации Центра управления сетями АО «ЛОЭСК»
основной удар стихии пришелся на Выборгский и Гатчинский районы Ленинградской
области, там зафиксировано наибольшее количество аварийных отключений в электрических
сетях. Для координации действий и скорейшего восстановления электроснабжения
потребителей в компании был развернут оперативный штаб. В связи с большим
количеством повреждений элементов воздушных линий электропередачи при падении
деревьев из лесных массивов были мобилизованы дополнительные ремонтные бригады
в количестве 12 человек и 9 единиц техники, которые сразу же приступили к
устранению последствий разгула стихии.
В настоящее время восстановлено
электроснабжение практически всех потребителей в зоне ответственности АО
«ЛОЭСК», пострадавших от непогоды. Энергетики отрабатывают разовые заявки по
локальным отключениям в сетях низкого класса напряжения 0,4 кВ, а также
осуществляют комплекс мероприятий по переводу электросетевых объектов с
резервных на постоянные схемы электроснабжения.
Своевременно предпринятые
подготовительные и упреждающие меры, мгновенное реагирование на технологические
нарушения и изменения оперативной обстановки позволили энергетикам «ЛОЭСК»
ликвидировать последствия стихии в максимально возможные для таких ситуаций
сроки.
Напомним, что сообщить об
отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по
единому круглосуточному бесплатному телефону контакт - центра 8-800-550-47-48.