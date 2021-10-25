Если вам не дойти до депутата, депутат приедет сам

21-го
октября в Гатчине состоялся «круглый стол» на тему перспективных направлений работы местных общественных приемных
председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. На совещание в
Гатчинском Доме культуры собрались руководители местных общественных приемных
районов Ленинградской области, а также партийные лидеры
Ленинградского отделения «Единой России». Гостей встречали руководители
Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.
Собравшихся приветствовал секретарь Ленинградского отделения партии,
председатель областного парламента Сергей Бебенин. Он поблагодарил
представителей общественных приемных за активную работу, отметив значительный
рост числа обращений. За 2021 год в общественные приемные региона уже поступило 1141 обращение. Депутаты и
сенаторы лично приняли 589 жителей Ленинградской области, а письменных
обращений в Региональную общественную приемную поступило в девять раз больше,
чем за весь 2020 год, – 235.
Как заметил Сергей Бебенин, это говорит о качественной работе приемных и,
конечно, отражает работу руководителя – Людмилы Николаевны Нещадим. После того,
как она возглавила Региональную приемную партии по Ленинградской области, налицо
– явный прогресс.
- На любом месте все зависит от руководителя. С приходом Людмилы
Николаевны дела пошли в гору. И эту тенденцию надо сохранять: работать для
людей, помогать им решать проблемы, создавать условия для комфортной жизни и
труда. Если уж мы создали структуру общественных приемных, она должна быть
эффективной, – подчеркнул Сергей Бебенин.
В ходе работы «круглого стола» Сергей Михайлович принял обращения граждан
из разных районов области – Волосовского, Лужского, Лодейнопольского,
Тихвинского, Кировского. Обращения касались газификации, лекарственного
обеспечения, школьного питания, трудоустройства лиц, освобожденных из мест
лишения свободы, индексации военных пенсий и прочего. Среди обращений были
частные и системные вопросы, в решении которых может помочь партия.
Руководитель Региональной общественной приемной Людмила Нещадим
рассказала о работе приемной в этом году: какие поступают обращения, кто
приходит на прием.
- Большинство вопросов, с которыми обращаются граждане, касается сферы
ЖКХ, состояния жилищного фонда, коммунальных сетей, теплоснабжения, а также улично-дорожной
сети и расселения аварийного жилья. В разных районах – разная проблематика. В
некоторых муниципальных образованиях на повестке дня стоят вопросы социального
обеспечения и здравоохранения. Кроме того, в этом году наметилась новая
тенденция: на прием стали чаще обращаться работающие граждане – в возрасте от
35 до 55 лет, нежели пенсионеры. Это говорит о том, что доверие к партии растет
среди молодого населения, – отметила Людмила Николаевна.
Заместитель
руководителя Региональной общественной приемной в Ленинградской области Алина
Коняева довела до сведения участников «круглого стола» основные задачи, стоящие
перед общественными приемными. В том числе речь шла о необходимости привлечения
к работе в общественных приемных депутатов местного самоуправления фракции
«Единой России». Именно они в первую очередь должны знать и решать проблемные
вопросы, поступающие в приемные.
В ближайших планах
Региональной общественной приемной – новый проект: мобильная приемная для
встреч с населением области. Специальный автобус будет выезжать по графику,
согласованному с местными общественными приемными, и депутаты разных уровней
смогут принять граждан в удаленных поселениях.
Адрес Региональной
общественной приемной партии «Единая Россия»: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 23
(вход с ул. Радищева).
Екатерина Дзюба