Если вам не дойти до депутата, депутат приедет сам

21-го октября в Гатчине состоялся «круглый стол» на тему перспективных направлений работы местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. На совещание в Гатчинском Доме культуры собрались руководители местных общественных приемных районов Ленинградской области, а также партийные лидеры Ленинградского отделения «Единой России». Гостей встречали руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

Собравшихся приветствовал секретарь Ленинградского отделения партии, председатель областного парламента Сергей Бебенин. Он поблагодарил представителей общественных приемных за активную работу, отметив значительный рост числа обращений. За 2021 год в общественные приемные региона уже поступило 1141 обращение. Депутаты и сенаторы лично приняли 589 жителей Ленинградской области, а письменных обращений в Региональную общественную приемную поступило в девять раз больше, чем за весь 2020 год, – 235.

Как заметил Сергей Бебенин, это говорит о качественной работе приемных и, конечно, отражает работу руководителя – Людмилы Николаевны Нещадим. После того, как она возглавила Региональную приемную партии по Ленинградской области, налицо – явный прогресс.

- На любом месте все зависит от руководителя. С приходом Людмилы Николаевны дела пошли в гору. И эту тенденцию надо сохранять: работать для людей, помогать им решать проблемы, создавать условия для комфортной жизни и труда. Если уж мы создали структуру общественных приемных, она должна быть эффективной, – подчеркнул Сергей Бебенин.

В ходе работы «круглого стола» Сергей Михайлович принял обращения граждан из разных районов области – Волосовского, Лужского, Лодейнопольского, Тихвинского, Кировского. Обращения касались газификации, лекарственного обеспечения, школьного питания, трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы, индексации военных пенсий и прочего. Среди обращений были частные и системные вопросы, в решении которых может помочь партия.

Руководитель Региональной общественной приемной Людмила Нещадим рассказала о работе приемной в этом году: какие поступают обращения, кто приходит на прием.

- Большинство вопросов, с которыми обращаются граждане, касается сферы ЖКХ, состояния жилищного фонда, коммунальных сетей, теплоснабжения, а также улично-дорожной сети и расселения аварийного жилья. В разных районах – разная проблематика. В некоторых муниципальных образованиях на повестке дня стоят вопросы социального обеспечения и здравоохранения. Кроме того, в этом году наметилась новая тенденция: на прием стали чаще обращаться работающие граждане – в возрасте от 35 до 55 лет, нежели пенсионеры. Это говорит о том, что доверие к партии растет среди молодого населения, – отметила Людмила Николаевна.

Заместитель руководителя Региональной общественной приемной в Ленинградской области Алина Коняева довела до сведения участников «круглого стола» основные задачи, стоящие перед общественными приемными. В том числе речь шла о необходимости привлечения к работе в общественных приемных депутатов местного самоуправления фракции «Единой России». Именно они в первую очередь должны знать и решать проблемные вопросы, поступающие в приемные.

В ближайших планах Региональной общественной приемной – новый проект: мобильная приемная для встреч с населением области. Специальный автобус будет выезжать по графику, согласованному с местными общественными приемными, и депутаты разных уровней смогут принять граждан в удаленных поселениях.

Адрес Региональной общественной приемной партии «Единая Россия»: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 23 (вход с ул. Радищева).

Екатерина Дзюба