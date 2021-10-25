Награды библиотекам Гатчинского района

Библиотеки
традиционно ведут работу по правовому просвещению и информированию избирателей.
Формы такой работы разнообразны: выставки, конкурсы, викторины, деловые игры, встречи,
лекции и видеоуроки.
На
конкурс в Избирательную комиссию Ленинградской области поступило 16 заявок от
библиотек Ленинградской области. Конкурсная комиссия внимательно изучила все
представленные материалы. Приятно отметить, что среди победителей и призеров - четыре
библиотеки Гатчинского района.
В
номинации «На лучшую работу муниципальных библиотек сельских поселений» все
призовые места у гатчинцев. Первой премии удостоена Сяськелевская сельская
библиотека Сяськелевского информационно-досугового центра, руководитель М.А. Федорова.
Вторая премия – у Дружногорской поселковой библиотека Дружногорского
культурно-досугового центра, руководитель А.Е. Кулькова. Третья премия – у Никольской
сельской библиотеки Большеколпанского центра культуры, спорта и молодежной
политики, руководитель И.В. Федорова.
Вторая
премия в номинации «На лучшую работу муниципальных библиотек городских
поселений» у Центральной городской библиотеки города Коммунара, руководитель
С.М. Ганина.
Избирательная
комиссия Ленинградской области выразила благодарность библиотекам Ленинградской
области за активную работу с избирателями. Всем победителям присуждены денежные
премии. Остальным участникам конкурса будут вручены благодарственные письма
председателя Избирательной комиссии Ленинградской области М.Е. Лебединского.