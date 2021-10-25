Награды библиотекам Гатчинского района

Библиотеки традиционно ведут работу по правовому просвещению и информированию избирателей. Формы такой работы разнообразны: выставки, конкурсы, викторины, деловые игры, встречи, лекции и видеоуроки.

На конкурс в Избирательную комиссию Ленинградской области поступило 16 заявок от библиотек Ленинградской области. Конкурсная комиссия внимательно изучила все представленные материалы. Приятно отметить, что среди победителей и призеров - четыре библиотеки Гатчинского района.

В номинации «На лучшую работу муниципальных библиотек сельских поселений» все призовые места у гатчинцев. Первой премии удостоена Сяськелевская сельская библиотека Сяськелевского информационно-досугового центра, руководитель М.А. Федорова. Вторая премия – у Дружногорской поселковой библиотека Дружногорского культурно-досугового центра, руководитель А.Е. Кулькова. Третья премия – у Никольской сельской библиотеки Большеколпанского центра культуры, спорта и молодежной политики, руководитель И.В. Федорова.

Вторая премия в номинации «На лучшую работу муниципальных библиотек городских поселений» у Центральной городской библиотеки города Коммунара, руководитель С.М. Ганина.

Избирательная комиссия Ленинградской области выразила благодарность библиотекам Ленинградской области за активную работу с избирателями. Всем победителям присуждены денежные премии. Остальным участникам конкурса будут вручены благодарственные письма председателя Избирательной комиссии Ленинградской области М.Е. Лебединского.