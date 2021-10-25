Перепись населения на госуслугах могут продлить до 14 ноября

Перепись населения на госуслугах могут продлить до 14 ноября

Удаленную перепись на госуслугах могут продлить до 14 ноября. Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. "Мы рассматриваем такую возможность", - сказал он.

Рубрики : Общество     25 Oct 2021

Смелов напомнил, что сейчас заполнить электронный переписной лист самостоятельно россияне могут лишь до 8 ноября, хотя завершится Всероссийская перепись населения должна 14 числа. Это было сделано для того, чтобы переписчики успели обойти тех, кто не справился с процедурой.

Однако наши соотечественники активно включились в цифровую перепись. На госуслугах уже переписались 11 млн граждан, при этом участие в первую неделю в ней приняли всего 14 млн человек.

В результате сегодня перепись идет с опережением графика и, по словам замруководителя Росстата, в некоторых регионах может завершиться раньше намеченного срока.

В период нерабочих дней, объявленных из-за сложной ситуации с коронавирусом, перепись продолжится. Переписчики по-прежнему будут обходить граждан. По словам Смелова, они готовились к работе в условиях пандемии, поэтому все привиты, также им выдаются средства индивидуальной защиты.

Работа на стационарных переписных участках в помещениях МФЦ в эти дни будет организована по согласованию с региональными властями.

 

«Российская газета»  https://rg.ru/2021/10/21/perepis-naseleniia-na-gosuslugah-mogut-prodlit-do-14-noiabria.html

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