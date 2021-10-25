Перепись населения на госуслугах могут продлить до 14 ноября

Смелов напомнил, что сейчас заполнить электронный переписной лист самостоятельно россияне могут лишь до 8 ноября, хотя завершится Всероссийская перепись населения должна 14 числа. Это было сделано для того, чтобы переписчики успели обойти тех, кто не справился с процедурой.

Однако наши соотечественники активно включились в цифровую перепись. На госуслугах уже переписались 11 млн граждан, при этом участие в первую неделю в ней приняли всего 14 млн человек.

В результате сегодня перепись идет с опережением графика и, по словам замруководителя Росстата, в некоторых регионах может завершиться раньше намеченного срока.

В период нерабочих дней, объявленных из-за сложной ситуации с коронавирусом, перепись продолжится. Переписчики по-прежнему будут обходить граждан. По словам Смелова, они готовились к работе в условиях пандемии, поэтому все привиты, также им выдаются средства индивидуальной защиты.

Работа на стационарных переписных участках в помещениях МФЦ в эти дни будет организована по согласованию с региональными властями.

«Российская газета» https://rg.ru/2021/10/21/perepis-naseleniia-na-gosuslugah-mogut-prodlit-do-14-noiabria.html