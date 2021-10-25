В Гатчине и районе – 41 новый заболевший COVID-19

Коронавирусная
инфекция подтвердилась у 41 жителя Гатчины и района в следующих населенных
пунктах:
-
Гатчина – 7
-
Войсковицы – 1
-
Сиверский – 4
-
Коммунар – 12
-
Большие Колпаны – 3
-
Елизаветино – 1
-
Новый Учхоз – 4
-
Новый Свет – 4
-
Сяськелево – 1
-
Вяхтелево – 1
-
Красницы – 1
-
Слудицы – 1
-
Пудость – 1
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была
подтверждена у 9620 человек, 7511 – 78,1% – выздоровели.
В
Ленинградской области по данным на 25 октября за период с марта 2020 года коронавирусная
инфекция диагностирована у 76223 человек, 57107 поправились, скончались 2538
человек.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным
на 24 октября, в Ленинградской области вакцинировано 640969 человек. За сутки привилось
1022 жителя области. В регион поставлен 907361 комплект вакцин.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать:
- во
взрослой поликлинике на Урицкого, 1,
- в
поликлинике «Аэродром»,
- в
отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,
- в
Коммунаровской городской поликлинике,
- в
поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,
- в
амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости
и Малом Верево.
По
телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника
по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию против COVID-19
препаратами:
-
ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная
Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).
-
КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса,
разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с
интервалом 14 дней).
Вакцинация
против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную
дистанцию.
Имеются
противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.