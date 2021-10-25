В Гатчине завершаются работы по благоустройству

Началась рабочая поездка на улице Ясной в
микрорайоне Аэродром, где Людмила Нещадим и председатель комитета ЖКХ Александр
Супренок обсудили перспективы развития данной территории.
На Красноармейском проспекте был осмотрен выполненный
ремонт тротуара в асфальтовом исполнении от дома № 28 на улице Нестерова до улицы
Северной. По ходу ремонта в адрес администрации поступало много обращений, и потому
этот адрес требовал особого контроля. Людмила Нещадим обратила внимание на то,
что управляющая компания домов по Красноармейскому проспекту, которые попали в
зону ремонта, должна доделать свою часть работы, а именно заасфальтировать
входы в подъезды.
Продолжается ремонт во дворе, который объединяет
дом № 25А по улице Володарского и дом № 28 по улице Радищева. Стоимость контракта,
который исполняет компания «СК «Артель», составляет 1,3 млн рублей. В контракт
входит обустройство парковки, тротуара, установка бортовых камней, подготовка
почвы и посев газонов на площади 252 кв. м.
Большой перечень работ запланирован на
участке от дома № 61 до дома № 67 по улице Карла Маркса – в непосредственной
близости от предприятия и клуба Всероссийского общества слепых. Здесь уже
сделан демонтаж старых и устройство новых металлических пешеходных ограждений, асфальтирование,
будут установлены новые дорожные знаки. Стоимость контракта составила 4,6 млн
рублей.
В этот же день Людмила Нещадим встретилась
с инициативной жительницей дома № 15 по улице Хохлова Татьяной Шипориной. Тихий
двор за домом давно требует комплексного подхода, считает Татьяна Юрьевна.
Действительно, здесь необходим полноценный
ремонт, включая устройство пешеходных дорожек, в том числе вдоль березовой аллеи,
монтаж освещения, строительство детской площадки. Необходимо разобраться с
наружными трубами теплотрассы, через которые приходится постоянно перешагивать
жителям, проходящим через двор. Кроме этого, двор граничит с детской
поликлиникой, психоневрологическим диспансером и отделением врачей общей
практики № 4. По закону медицинские учреждения должны быть ограждены по всему
периметру. Данный вопрос Людмила Нещадим будет обсуждать с главным врачом
Гатчинской КМБ Константином Харитоненко.
В целом, глава районной администрации
отметила, что в Гатчине большое количество дворов еще только ждут своего
ремонта.
- У нас сформирована программа на
2022-2024 годы. В следующем году планируем отремонтировать порядка 12 дворов,
но потребность намного больше. К сожалению, двор по Хохлова, 15 в программу
2022 года не вошел, но благоустраивать его мы обязательно будем, - сказала она.
Также Людмила Нещадим высказала пожелание
руководителям всех муниципальных предприятий начинать рабочую неделю с обхода
подведомственной территории и объектов.
Фото автора