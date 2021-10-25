В Гатчине завершаются работы по благоустройству

Началась рабочая поездка на улице Ясной в микрорайоне Аэродром, где Людмила Нещадим и председатель комитета ЖКХ Александр Супренок обсудили перспективы развития данной территории.

На Красноармейском проспекте был осмотрен выполненный ремонт тротуара в асфальтовом исполнении от дома № 28 на улице Нестерова до улицы Северной. По ходу ремонта в адрес администрации поступало много обращений, и потому этот адрес требовал особого контроля. Людмила Нещадим обратила внимание на то, что управляющая компания домов по Красноармейскому проспекту, которые попали в зону ремонта, должна доделать свою часть работы, а именно заасфальтировать входы в подъезды.

Продолжается ремонт во дворе, который объединяет дом № 25А по улице Володарского и дом № 28 по улице Радищева. Стоимость контракта, который исполняет компания «СК «Артель», составляет 1,3 млн рублей. В контракт входит обустройство парковки, тротуара, установка бортовых камней, подготовка почвы и посев газонов на площади 252 кв. м.

Большой перечень работ запланирован на участке от дома № 61 до дома № 67 по улице Карла Маркса – в непосредственной близости от предприятия и клуба Всероссийского общества слепых. Здесь уже сделан демонтаж старых и устройство новых металлических пешеходных ограждений, асфальтирование, будут установлены новые дорожные знаки. Стоимость контракта составила 4,6 млн рублей.

В этот же день Людмила Нещадим встретилась с инициативной жительницей дома № 15 по улице Хохлова Татьяной Шипориной. Тихий двор за домом давно требует комплексного подхода, считает Татьяна Юрьевна.

Действительно, здесь необходим полноценный ремонт, включая устройство пешеходных дорожек, в том числе вдоль березовой аллеи, монтаж освещения, строительство детской площадки. Необходимо разобраться с наружными трубами теплотрассы, через которые приходится постоянно перешагивать жителям, проходящим через двор. Кроме этого, двор граничит с детской поликлиникой, психоневрологическим диспансером и отделением врачей общей практики № 4. По закону медицинские учреждения должны быть ограждены по всему периметру. Данный вопрос Людмила Нещадим будет обсуждать с главным врачом Гатчинской КМБ Константином Харитоненко.

В целом, глава районной администрации отметила, что в Гатчине большое количество дворов еще только ждут своего ремонта.

- У нас сформирована программа на 2022-2024 годы. В следующем году планируем отремонтировать порядка 12 дворов, но потребность намного больше. К сожалению, двор по Хохлова, 15 в программу 2022 года не вошел, но благоустраивать его мы обязательно будем, - сказала она.

Также Людмила Нещадим высказала пожелание руководителям всех муниципальных предприятий начинать рабочую неделю с обхода подведомственной территории и объектов.





Фото автора