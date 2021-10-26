Гатчина строит новую теплотрассу

Гатчина строит новую теплотрассу

Несколько дней на проспекте 25 Октября МУП «Тепловые сети» г. Гатчины вело работы по строительству новой теплотрассы. На участке от улицы Гагарина до улицы 7 Армии движение было перекрыто, что вызвало много вопросов.

Рубрики : ЖКХ     26 Oct 2021

Как пояснил директор МУП «Тепловые сети» г. Гатчины Алексей Тахтай, город растет, коммуникации стареют, и чтобы тепловое хозяйство оставалось надежным и эффективным, коллектив предприятия ведет плановую работу.

Строительство теплотрассы диаметром 426 мм и 273 мм протяженностью 433,3 погонных метров - один из самых серьезных объектов 2021 года. Эта трасса - завершающий этап работы для переключения тепловых нагрузок устаревшей котельной ПИЯФ на ул. Киргетова на котельную №6 на ул. Хохлова. Там уже поставили насосы большей производительности, построили теплотрассу и заранее перераспределили нагрузки с котельной №12. Также построены новые сети горячего водоснабжения от котельной ПИЯФ, которые от ветхости вышли из строя.

Теперь, чтобы переключить нагрузки, «Тепловые сети» строят теплотрассу от тепловой камеры на территории базовой школы - до ул. Гагарина, д.6, точки подключения новой трассы. Участок работы очень сложный: условия прокладки стесненные, много требований для безопасности.

- Все было заранее подготовлено, службы оповещены. Работа идет в штатном режиме: график не нарушается, - пояснил Алексей Тахтай. - Мы стараемся все делать быстро и качественно, а также, насколько это возможно, не приносить дискомфорта жителям. При прокладке теплотрассы под проспектом возникла необходимость временно перекрыть движение. Объезд осуществлялся по соседним улицам. Сейчас движение восстановлено. 

Фото Владимира Павлова


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