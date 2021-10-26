Гатчина строит новую теплотрассу

Как пояснил директор МУП «Тепловые сети» г. Гатчины Алексей Тахтай, город растет, коммуникации стареют, и чтобы тепловое хозяйство оставалось надежным и эффективным, коллектив предприятия ведет плановую работу.

Строительство теплотрассы диаметром 426 мм и 273 мм протяженностью 433,3 погонных метров - один из самых серьезных объектов 2021 года. Эта трасса - завершающий этап работы для переключения тепловых нагрузок устаревшей котельной ПИЯФ на ул. Киргетова на котельную №6 на ул. Хохлова. Там уже поставили насосы большей производительности, построили теплотрассу и заранее перераспределили нагрузки с котельной №12. Также построены новые сети горячего водоснабжения от котельной ПИЯФ, которые от ветхости вышли из строя.

Теперь, чтобы переключить нагрузки, «Тепловые сети» строят теплотрассу от тепловой камеры на территории базовой школы - до ул. Гагарина, д.6, точки подключения новой трассы. Участок работы очень сложный: условия прокладки стесненные, много требований для безопасности.

- Все было заранее подготовлено, службы оповещены. Работа идет в штатном режиме: график не нарушается, - пояснил Алексей Тахтай. - Мы стараемся все делать быстро и качественно, а также, насколько это возможно, не приносить дискомфорта жителям. При прокладке теплотрассы под проспектом возникла необходимость временно перекрыть движение. Объезд осуществлялся по соседним улицам. Сейчас движение восстановлено.

Фото Владимира Павлова



