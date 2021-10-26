Гатчина строит новую теплотрассу

Как
пояснил директор МУП «Тепловые сети» г. Гатчины Алексей Тахтай, город растет,
коммуникации стареют, и чтобы тепловое хозяйство оставалось надежным и
эффективным, коллектив предприятия ведет плановую работу.
Строительство
теплотрассы диаметром 426 мм и 273 мм протяженностью 433,3 погонных метров - один
из самых серьезных объектов 2021 года. Эта трасса - завершающий этап работы для
переключения тепловых нагрузок устаревшей котельной ПИЯФ на ул. Киргетова на
котельную №6 на ул. Хохлова. Там уже поставили насосы большей
производительности, построили теплотрассу и заранее перераспределили нагрузки с
котельной №12. Также построены новые сети горячего водоснабжения от котельной
ПИЯФ, которые от ветхости вышли из строя.
Теперь,
чтобы переключить нагрузки, «Тепловые сети» строят теплотрассу от тепловой
камеры на территории базовой школы - до ул. Гагарина, д.6, точки подключения
новой трассы. Участок работы очень сложный: условия прокладки стесненные, много
требований для безопасности.
-
Все было заранее подготовлено, службы оповещены. Работа идет в штатном режиме:
график не нарушается, - пояснил Алексей Тахтай. - Мы стараемся все делать
быстро и качественно, а также, насколько это возможно, не приносить дискомфорта
жителям. При прокладке теплотрассы под проспектом возникла необходимость
временно перекрыть движение. Объезд осуществлялся по соседним улицам. Сейчас
движение восстановлено.
Фото Владимира Павлова