Ленинградская и японская молодежь создают образы будущих городов

Ленинградская и японская молодежь создают образы будущих городов

Молодежь Ленинградской области и японской префектуры Киото создала образ «Города будущего» на площадке Российско-Японского молодежного форума.

Рубрики : Молодежь     26 Oct 2021

«В течение трех дней произошло тесное знакомство с коллегами с японской стороны. За это время мы успели рассказать друг другу о возможностях самореализации молодежи в наших регионах, а также разработали модель «Города Будущего» с использованием возможностей обоих регионов», ― поделился впечатлениями член делегации, пресс-секретарь Молодежного правительства Ленинградской области Илья Павлов. 

Напомним, что от 47 региона в работе форума приняли участие пресс-секретарь Молодежного правительства Ленинградской области Илья Павлов и Никита Дашкевич ― магистрант юридического факультета Ленинградского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина.

Форум проходил в онлайн формате. В ходе форсайт-сессии форумчане обменялись опытом, выработали совместные идеи по развитию своих городов в сфере культуры, защиты окружающей среды, работы с детьми и молодежью, результатом которых стал образ «Города будущего».

Кроме образовательной программы, участники форума побывали на акции «Время помнить», которая прошла на территории музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда».

 

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