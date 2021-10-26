Ленинградская и японская молодежь создают образы будущих городов

«В течение трех дней произошло тесное знакомство с коллегами
с японской стороны. За это время мы успели рассказать друг другу о возможностях
самореализации молодежи в наших регионах, а также разработали модель «Города
Будущего» с использованием возможностей обоих регионов», ― поделился
впечатлениями член делегации, пресс-секретарь Молодежного правительства
Ленинградской области Илья Павлов.
Напомним, что от 47 региона в работе форума приняли участие
пресс-секретарь Молодежного правительства Ленинградской области Илья Павлов и
Никита Дашкевич ― магистрант юридического факультета Ленинградского
государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина.
Форум проходил в онлайн формате. В ходе форсайт-сессии
форумчане обменялись опытом, выработали совместные идеи по развитию своих
городов в сфере культуры, защиты окружающей среды, работы с детьми и молодежью,
результатом которых стал образ «Города будущего».
Кроме образовательной программы, участники форума побывали на
акции «Время помнить», которая прошла на территории музея-диорамы «Прорыв
блокады Ленинграда».