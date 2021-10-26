Ленинградская и японская молодежь создают образы будущих городов

«В течение трех дней произошло тесное знакомство с коллегами с японской стороны. За это время мы успели рассказать друг другу о возможностях самореализации молодежи в наших регионах, а также разработали модель «Города Будущего» с использованием возможностей обоих регионов», ― поделился впечатлениями член делегации, пресс-секретарь Молодежного правительства Ленинградской области Илья Павлов.

Напомним, что от 47 региона в работе форума приняли участие пресс-секретарь Молодежного правительства Ленинградской области Илья Павлов и Никита Дашкевич ― магистрант юридического факультета Ленинградского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина.

Форум проходил в онлайн формате. В ходе форсайт-сессии форумчане обменялись опытом, выработали совместные идеи по развитию своих городов в сфере культуры, защиты окружающей среды, работы с детьми и молодежью, результатом которых стал образ «Города будущего».

Кроме образовательной программы, участники форума побывали на акции «Время помнить», которая прошла на территории музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда».