На вакцинацию теперь – очереди

В редакцию обратились жители города с жалобой на длинные очереди ожидания вакцинации против коронавирусной инфекции – в Гатчине срок ожидания превышает 2 недели.

Попробовали записаться на вакцинацию через Госуслуги, но ни в один из гатчинских пунктов вакцинации этого сделать не удалось. Не хватает вакцины?

Мы позвонили в поликлинику Вырицкой районной больницы. Здесь привиться от коронавируса можно ежедневно с 09.00 до 13.00 в порядке живой очереди. Вакцина есть в наличии. В Пудостьской амбулатории привиться можно по понедельникам, средам и пятницам с 14.00 до 15.00 в порядке живой очереди.

Работу передвижных пунктов вакцинации организовать сейчас не представляется возможным – как сообщили в областном комитете по здравоохранению, «в связи с реально катастрофической кадровой ситуацией (болеет очень много врачей и фельдшеров) передвижки мы временно отменили».

В Гатчинской КМБ нам сообщили, что поставки вакцины в район не прекращаются. Список прививочных пунктов размещен на сайте Гатчинской КМБ – их по Гатчине и району 12. Если вам срочно нужно привиться, то можно позвонить в каждый и узнать актуальную информацию. Также записаться на вакцинацию можно по телефону 122, по номеру «горячей» линии по COVID-19 Гатчинской КМБ 8 (911) 226-01-86 (пн-пт 09.00 - 17.00). Кроме этого, талоны на вакцинацию можно взять на сайте Гатчинской КМБ: если в «семиэтажку» на ближайшие 2 недели запись уже полная, то в Коммунарскую поликлинику можно записаться на следующий день.



