На вакцинацию теперь – очереди

В редакцию обратились
жители города с жалобой на длинные очереди ожидания вакцинации против
коронавирусной инфекции – в Гатчине срок ожидания превышает 2 недели.
Попробовали записаться на
вакцинацию через Госуслуги, но ни в один из гатчинских пунктов вакцинации этого
сделать не удалось. Не хватает вакцины?
Мы позвонили в
поликлинику Вырицкой районной больницы. Здесь привиться от коронавируса можно
ежедневно с 09.00 до 13.00 в порядке живой очереди. Вакцина есть в наличии. В
Пудостьской амбулатории привиться можно по понедельникам, средам и пятницам с
14.00 до 15.00 в порядке живой очереди.
Работу передвижных
пунктов вакцинации организовать сейчас не представляется возможным – как
сообщили в областном комитете по здравоохранению, «в связи с реально
катастрофической кадровой ситуацией (болеет очень много врачей и фельдшеров)
передвижки мы временно отменили».
В Гатчинской КМБ нам
сообщили, что поставки вакцины в район не прекращаются. Список прививочных
пунктов размещен на сайте Гатчинской КМБ – их по Гатчине и району 12. Если вам
срочно нужно привиться, то можно позвонить в каждый и узнать актуальную
информацию. Также записаться на вакцинацию можно по телефону 122, по номеру
«горячей» линии по COVID-19 Гатчинской КМБ 8 (911) 226-01-86 (пн-пт 09.00 -
17.00). Кроме этого, талоны на вакцинацию можно взять на сайте Гатчинской КМБ:
если в «семиэтажку» на ближайшие 2 недели запись уже полная, то в Коммунарскую
поликлинику можно записаться на следующий день.