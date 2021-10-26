Водонапорная башня в Гатчине – смотровая площадка и музейное пространство

Проект
реставрации и приспособления выявленного объекта «Водонапорная башня» в Приоратском
парке рассмотрели на рабочем совещании методической секции Общественного совета
по сохранению культурного наследия при губернаторе Ленинградской области.
Как
сообщает «Парковое агентство», согласно эскизному проекту, предлагается
реставрация башни в существующем облике и приспособление для посещения. Наверху
башни планируется создать смотровую площадку, к которой будет вести винтовая
лестница. Также проектом предусматривается создание помещений для организации
экспозиций.
Заказчиком
проекта является Дирекция по сохранению объектов культурного наследия
Ленинградской области. Проектирование планируется завершить в 2021 году.
Водонапорная
башня является образцом гидротехнического сооружения, построенного для
обеспечения напора центрального городского водопровода Гатчины в первой
половине 1950-х годов. Выполнена в стилистике сталинского ампира.
Выявленный
объект культурного наследия «Водонапорная башня» имеет историко-культурную и
архитектурную ценность, как пример строительства сталинского периода, органично
вписавшегося в историческую и природную среду Приоратского парка в послевоенный
период.
Фото: "Парковое агентство"