Водонапорная башня в Гатчине – смотровая площадка и музейное пространство

Проект реставрации и приспособления выявленного объекта «Водонапорная башня» в Приоратском парке рассмотрели на рабочем совещании методической секции Общественного совета по сохранению культурного наследия при губернаторе Ленинградской области.

Как сообщает «Парковое агентство», согласно эскизному проекту, предлагается реставрация башни в существующем облике и приспособление для посещения. Наверху башни планируется создать смотровую площадку, к которой будет вести винтовая лестница. Также проектом предусматривается создание помещений для организации экспозиций.

Заказчиком проекта является Дирекция по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области. Проектирование планируется завершить в 2021 году.

Водонапорная башня является образцом гидротехнического сооружения, построенного для обеспечения напора центрального городского водопровода Гатчины в первой половине 1950-х годов. Выполнена в стилистике сталинского ампира.

Выявленный объект культурного наследия «Водонапорная башня» имеет историко-культурную и архитектурную ценность, как пример строительства сталинского периода, органично вписавшегося в историческую и природную среду Приоратского парка в послевоенный период.

Фото: "Парковое агентство"