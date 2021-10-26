Волонтёры Гатчины - призёры конкурса облизбиркома

Волонтеры
на выборах оказывают самую разнообразную помощь избирателям. Помогают маломобильным
и пожилым избирателям ориентироваться на участках, при необходимости - сопровождают
таких избирателей от места жительства до голосования и обратно. Всем
избирателям на участках оказывается информационная помощь, кроме того,
волонтеры организуют развлекательные мероприятия для детей, пока их родители
голосуют.
В
дни голосования на избирательных участках обеспечивалась
санитарно-эпидемиологическая безопасность. Волонтеры оказывали содействие
членам УИК: производили термометрию, выдавали избирателям средства
индивидуальной защиты.
Избирательная
комиссия Ленинградской области выразила благодарность всем волонтерам и
организаторам волонтерской деятельности за оказание содействия избирательным
комиссиям, за работу в дни голосования, за неравнодушие и участие, за помощь
избирателям.
По
итогам работы волонтеров на выборах в Избирательную комиссию Ленинградской
области поступило 12 заявок. Конкурсная комиссия внимательно изучила все
представленные материалы о волонтерской деятельности.
В
числе призеров конкурса – волонтерский клуб «ТИМ-ГДМ» Гатчинского Дворца
молодежи, руководитель Л.В. Лазаревская. Гатчинские волонтеры заняли третье
призовое место.
Победителям
и призерам присуждены денежные премии. Остальным участникам конкурса будут
вручены благодарственные письма председателя Избирательной комиссии
Ленинградской области М.Е. Лебединского.