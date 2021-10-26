Волонтёры Гатчины - призёры конкурса облизбиркома

Волонтёры Гатчины - призёры конкурса облизбиркома

На заседании Избирательной комиссии Ленинградской области подведены итоги конкурса на лучшую работу среди волонтерских организаций на выборах 19 сентября. В числе награжденных – волонтеры Гатчинского Дворца молодежи.

Рубрики : Общество     26 Oct 2021

Волонтеры на выборах оказывают самую разнообразную помощь избирателям. Помогают маломобильным и пожилым избирателям ориентироваться на участках, при необходимости - сопровождают таких избирателей от места жительства до голосования и обратно. Всем избирателям на участках оказывается информационная помощь, кроме того, волонтеры организуют развлекательные мероприятия для детей, пока их родители голосуют.

В дни голосования на избирательных участках обеспечивалась санитарно-эпидемиологическая безопасность. Волонтеры оказывали содействие членам УИК: производили термометрию, выдавали избирателям средства индивидуальной защиты.

Избирательная комиссия Ленинградской области выразила благодарность всем волонтерам и организаторам волонтерской деятельности за оказание содействия избирательным комиссиям, за работу в дни голосования, за неравнодушие и участие, за помощь избирателям.

По итогам работы волонтеров на выборах в Избирательную комиссию Ленинградской области поступило 12 заявок. Конкурсная комиссия внимательно изучила все представленные материалы о волонтерской деятельности.

В числе призеров конкурса – волонтерский клуб «ТИМ-ГДМ» Гатчинского Дворца молодежи, руководитель Л.В. Лазаревская. Гатчинские волонтеры заняли третье призовое место.

Победителям и призерам присуждены денежные премии. Остальным участникам конкурса будут вручены благодарственные письма председателя Избирательной комиссии Ленинградской области М.Е. Лебединского.


Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+