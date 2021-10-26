Волонтёры Гатчины - призёры конкурса облизбиркома

Волонтеры на выборах оказывают самую разнообразную помощь избирателям. Помогают маломобильным и пожилым избирателям ориентироваться на участках, при необходимости - сопровождают таких избирателей от места жительства до голосования и обратно. Всем избирателям на участках оказывается информационная помощь, кроме того, волонтеры организуют развлекательные мероприятия для детей, пока их родители голосуют.

В дни голосования на избирательных участках обеспечивалась санитарно-эпидемиологическая безопасность. Волонтеры оказывали содействие членам УИК: производили термометрию, выдавали избирателям средства индивидуальной защиты.

Избирательная комиссия Ленинградской области выразила благодарность всем волонтерам и организаторам волонтерской деятельности за оказание содействия избирательным комиссиям, за работу в дни голосования, за неравнодушие и участие, за помощь избирателям.

По итогам работы волонтеров на выборах в Избирательную комиссию Ленинградской области поступило 12 заявок. Конкурсная комиссия внимательно изучила все представленные материалы о волонтерской деятельности.

В числе призеров конкурса – волонтерский клуб «ТИМ-ГДМ» Гатчинского Дворца молодежи, руководитель Л.В. Лазаревская. Гатчинские волонтеры заняли третье призовое место.

Победителям и призерам присуждены денежные премии. Остальным участникам конкурса будут вручены благодарственные письма председателя Избирательной комиссии Ленинградской области М.Е. Лебединского.



