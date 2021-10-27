Тонкая нить девушки с горячим сердцем

Анастасия Салтыкова успешно сочетает учебу на шестом курсе Первого медицинского, научную работу и волонтерскую помощь гатчинской поликлинике. Настя – координатор помощи медучреждениям в Гатчине. По вечерам и в свободное от учебы время она работает в «семиэтажке» на ул. Урицкого – помогает Центру здоровья, профилактическому отделению на первом этаже, где проводится вакцинация и диспансеризация.

- В волонтерское движение я пришла сама, – рассказывает Настя. – У нас в университете проводилась акция «Волонтеры-медики»: набирались добровольцы для помощи в медицинских и немедицинских организациях. Я присоединилась к этой акции, познакомилась с очень хорошими ребятами – координаторами, от них узнала, что можно помогать в своем родном городе – в Гатчине. И вот, помогаю…

- Как ты попала в поликлинику? Просто пришла и предложила помощь?

- У нас была летняя практика, и я решила совмещать практику с волонтерской деятельностью. Сначала помогала на вакцинации в «Кубусе». Потом мы как волонтеры участвовали в выездной вакцинации – ездили прививать коллективы. Практика закончилась, а я осталась работать в гатчинской поликлинике, в Центре здоровья. Меня здесь очень хорошо приняли. Работы много, особенно бумажной. А врачи все на вызовах…

- Значит, вакцинация идет полным ходом?

- К сожалению, многие не понимают необходимости прививки. Есть недовольные граждане, которых на работе принудили привиться. Им приходится объяснять: побочные эффекты от прививки приходят и уходят, температура быстро пройдет, как и боль в месте укола. А вот осложнения после ковида остаются на всю жизнь: пневмония, сердечно-сосудистые проблемы. Плюс непривитые могут являться разносчиками инфекции, сами того не понимая. Лучше сделать прививку – поберечь своих близких, особенно пожилых людей, у которых много хронических заболеваний, и которые в силу возраста и иммунодефицита уже не могут бороться с этой инфекцией. Получается, агитирую прививаться.

- Как ты помогаешь на вакцинации – прямо уколы делаешь?

- Нет, сама не колю, только оформляю соответствующие документы. И на диспансеризации сижу: помогаю заполнять электронные базы, заносить данные в систему. Осмотр людей я пока проводить не могу, потому что еще учусь.

На данный момент мне активно помогают два волонтера, остальные ребята – по мере возможности.

Кроме того, я распространяю информацию в своем вузе, рассказываю, что в Гатчине нужна целевая помощь: доставка лекарств на дом, помощь на прививочных пунктах. Ребята интересуются, спрашивают, можно ли приехать, как добраться. Правда, сейчас желающих не так много, потому что все заняты поступлением в ординатуру – все-таки шестой курс.

- Кстати, о занятости. Как ты сочетаешь учебу и волонтерство? Все-таки не самый простой вуз…

- Учеба моя никак не пострадала, я всегда к этому ответственно относилась. Приходится успевать. Поскольку я хочу быть онкологом, после шестого курса я планирую поступать в ординатуру – тоже в Первом медицинском университете. Хожу на заседания студенческого научного общества по инфекционным болезням и по онкологии, активно занимаюсь научной деятельностью. Пишу статьи по инфекционным болезням. Сейчас вот готовлю статью по криптококковому менингиту. Участвую в олимпиадах.

А волонтерством я собираюсь заниматься и дальше, после того, как поступлю в ординатуру. Я это не брошу.

- Настя, скажи, зачем тебе это?

- Я для себя поняла, что мне это интересно – для моей будущей специальности. Я вижу процесс изнутри, вижу, как работают мои коллеги. Понимаю, что меня ждет, – если все сложится, я тоже стану врачом.

- Но почему обязательно волонтерство? Неужели недостаточно учебной практики? Тебе не жалко времени?

- Я люблю помогать людям. Пока я еще не врач и квалифицированную врачебную помощь оказать не могу, но я окончила курсы реанимации, курсы первой медицинской помощи. Сейчас делаю то, что возможно, и то, что нужно. Есть в этом своя радость: я сегодня кому-то помогла, моя жизнь наполнилась смыслом.

Знаете, в песне «Шелкопряд» группы Flёur такие слова: «Я незаметно на дереве в листьях наполняю жизнь свою смыслом, пряду свою тонкую нить… Вечность – это, наверное, так долго. Мне бы только мой крошечный вклад внести, за короткую жизнь сплести хотя бы ниточку шёлка». Вот и я тоже «пряду свою тонкую нить»…



