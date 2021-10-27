Тонкая нить девушки с горячим сердцем

Анастасия Салтыкова успешно сочетает учебу
на шестом курсе Первого медицинского, научную работу и волонтерскую помощь
гатчинской поликлинике. Настя – координатор помощи медучреждениям в Гатчине. По
вечерам и в свободное от учебы время она работает в «семиэтажке» на ул.
Урицкого – помогает Центру здоровья, профилактическому отделению на первом
этаже, где проводится вакцинация и диспансеризация.
- В волонтерское движение я пришла сама, –
рассказывает Настя. – У нас в университете проводилась акция
«Волонтеры-медики»: набирались добровольцы для помощи в медицинских и
немедицинских организациях. Я присоединилась к этой акции, познакомилась с
очень хорошими ребятами – координаторами, от них узнала, что можно помогать в
своем родном городе – в Гатчине. И вот, помогаю…
- Как ты попала в поликлинику? Просто
пришла и предложила помощь?
- У нас была летняя практика, и я решила
совмещать практику с волонтерской деятельностью. Сначала помогала на вакцинации
в «Кубусе». Потом мы как волонтеры участвовали в выездной вакцинации – ездили
прививать коллективы. Практика закончилась, а я осталась работать в гатчинской
поликлинике, в Центре здоровья. Меня здесь очень хорошо приняли. Работы много,
особенно бумажной. А врачи все на вызовах…
- Значит, вакцинация идет полным ходом?
- К сожалению, многие не понимают
необходимости прививки. Есть недовольные граждане, которых на работе принудили
привиться. Им приходится объяснять: побочные эффекты от прививки приходят и
уходят, температура быстро пройдет, как и боль в месте укола. А вот осложнения
после ковида остаются на всю жизнь: пневмония, сердечно-сосудистые проблемы.
Плюс непривитые могут являться разносчиками инфекции, сами того не понимая.
Лучше сделать прививку – поберечь своих близких, особенно пожилых людей, у
которых много хронических заболеваний, и которые в силу возраста и
иммунодефицита уже не могут бороться с этой инфекцией. Получается, агитирую
прививаться.
- Как ты помогаешь на вакцинации – прямо
уколы делаешь?
- Нет, сама не колю, только оформляю
соответствующие документы. И на диспансеризации сижу: помогаю заполнять
электронные базы, заносить данные в систему. Осмотр людей я пока проводить не
могу, потому что еще учусь.
На данный момент мне активно помогают два
волонтера, остальные ребята – по мере возможности.
Кроме того, я распространяю информацию в
своем вузе, рассказываю, что в Гатчине нужна целевая помощь: доставка лекарств
на дом, помощь на прививочных пунктах. Ребята интересуются, спрашивают, можно
ли приехать, как добраться. Правда, сейчас желающих не так много, потому что
все заняты поступлением в ординатуру – все-таки шестой курс.
- Кстати, о занятости. Как ты сочетаешь
учебу и волонтерство? Все-таки не самый простой вуз…
- Учеба моя никак не пострадала, я всегда
к этому ответственно относилась. Приходится успевать. Поскольку я хочу быть
онкологом, после шестого курса я планирую поступать в ординатуру – тоже в
Первом медицинском университете. Хожу на заседания студенческого научного общества
по инфекционным болезням и по онкологии, активно занимаюсь научной
деятельностью. Пишу статьи по инфекционным болезням. Сейчас вот готовлю статью
по криптококковому менингиту. Участвую в олимпиадах.
А волонтерством я собираюсь заниматься и
дальше, после того, как поступлю в ординатуру. Я это не брошу.
- Настя, скажи, зачем тебе это?
- Я для себя поняла, что мне это интересно
– для моей будущей специальности. Я вижу процесс изнутри, вижу, как работают
мои коллеги. Понимаю, что меня ждет, – если все сложится, я тоже стану врачом.
- Но почему обязательно волонтерство?
Неужели недостаточно учебной практики? Тебе не жалко времени?
- Я люблю помогать людям. Пока я еще не
врач и квалифицированную врачебную помощь оказать не могу, но я окончила курсы
реанимации, курсы первой медицинской помощи. Сейчас делаю то, что возможно, и
то, что нужно. Есть в этом своя радость: я сегодня кому-то помогла, моя жизнь
наполнилась смыслом.
Знаете, в песне
«Шелкопряд» группы Flёur такие слова: «Я незаметно на дереве в листьях наполняю
жизнь свою смыслом, пряду свою тонкую нить… Вечность – это, наверное, так
долго. Мне бы только мой крошечный вклад внести, за короткую жизнь сплести хотя
бы ниточку шёлка». Вот и я тоже «пряду свою тонкую нить»…