В путешествие по России – со школьной скамьи

В этом году познавательное мероприятие состоится 28 октября и будет посвящено Дню народного единства. Кандидат исторических наук, эксперт ЮНЕСКО и директор Российского этнографического музея Юлия Купина и советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Анна Полежаева расскажут ребятам о культуре, традициях и национальной кухне разных народов России.

Открытый урок традиционно будет доступен на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в официальных сообществах Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования и Министерства просвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

Организатором мероприятия выступает Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования при поддержке Министерства просвещения России в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».