В путешествие по России – со школьной скамьи

В этом году
познавательное мероприятие состоится 28 октября и будет посвящено Дню народного
единства. Кандидат исторических наук, эксперт ЮНЕСКО и директор Российского
этнографического музея Юлия Купина и советник руководителя Федерального
агентства по делам национальностей России Анна Полежаева расскажут ребятам о
культуре, традициях и национальной кухне разных народов России.
Открытый урок традиционно
будет доступен на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в официальных
сообществах Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования и Министерства просвещения России в социальной сети «ВКонтакте».
Организатором мероприятия
выступает Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования при поддержке Министерства просвещения России в рамках федерального
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального
проекта «Образование».