Бронза гатчинских фехтовальщиков

Среди юношей первое место
занял Мирослав Малолетов, на втором месте – Всеволод Голубев, бронзу присудили
Илье Клименчуку и Кириллу Григорьеву.
Среди девушек лучшей стала
Дарья Попова, второе место заняла Елизавета Антипина, на третьем месте – Милана
Гедуева и Мария Маралова.
В судейскую бригаду вошли
Юлия Козлова, Ирина Семенова, Иван Мироненко, Илья Мироненко, Антон Климов.
По итогам соревнований
была сформирована команда, которая в субботу, 23 октября, отправилась в Выборг
для участия в Первенстве Ленинградской области по фехтованию на шпагах среди
детей до 15 лет. Гатчинские спортсмены попали в число сильнейших. Бронзовые
медали завоевали Елизавета Антипина и Павел Камашев.