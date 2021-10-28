Бронза гатчинских фехтовальщиков

Бронза гатчинских фехтовальщиков

В среду, 20 октября, на площадке Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского прошло Первенство Гатчины по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2007 г.р. и младше.

Рубрики : Спорт     28 Oct 2021

Среди юношей первое место занял Мирослав Малолетов, на втором месте – Всеволод Голубев, бронзу присудили Илье Клименчуку и Кириллу Григорьеву.

Среди девушек лучшей стала Дарья Попова, второе место заняла Елизавета Антипина, на третьем месте – Милана Гедуева и Мария Маралова.

В судейскую бригаду вошли Юлия Козлова, Ирина Семенова, Иван Мироненко, Илья Мироненко, Антон Климов.

По итогам соревнований была сформирована команда, которая в субботу, 23 октября, отправилась в Выборг для участия в Первенстве Ленинградской области по фехтованию на шпагах среди детей до 15 лет. Гатчинские спортсмены попали в число сильнейших. Бронзовые медали завоевали Елизавета Антипина и Павел Камашев.

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