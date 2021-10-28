Территорию и двор у детской поликлиники благоустроят комплексно

Поводом для встречи стало обращение жительницы улицы Хохлова, д.15 в районную администрацию с просьбой обратить внимание на неблагоустроенный двор многоквартирного дома и прилегающую к нему территорию, где расположена детская поликлиника, отделение врачей общей практики № 4, психоневрологический диспансер.

В ходе обхода территории, относящейся к Гатчинской КМБ, Людмила Нещадим отметила необходимость проведения масштабных мероприятий по благоустройству. Администрация Гатчинского района готова оказать Гатчинской КМБ необходимую помощь и поддержку в данном вопросе. Речь идет о необходимости обустройства вместительной парковки, зоны отдыха, расширения заезда/выезда с территории, асфальтирования дорожек на территории, а также установки ограждения.

Кроме этого, Людмила Нещадим и Константин Харитоненко договорились о параллельной работе – территория медицинского учреждения будет благоустраиваться вместе с территорией двора дома № 15 по улице Хохлова.

- Наша задача подойти к вопросу комплексно. Рассчитываю, что мы синхронизируем наши совместные усилия и приступим непосредственно к работам в 2023 году. В следующем году займемся разработкой проектно-сметной документации на оба объекта, - отметила Людмила Нещадим.

Константин Харитоненко поблагодарил главу районной администрации за поддержку и сказал, что будет обращаться в комитет по здравоохранению Ленинградской области для выделения средств на запланированные работы.

Ирина Хрусталёва

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