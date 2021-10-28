Территорию и двор у детской поликлиники благоустроят комплексно

Поводом
для встречи стало обращение жительницы улицы Хохлова, д.15 в районную
администрацию с просьбой обратить внимание на неблагоустроенный двор
многоквартирного дома и прилегающую к нему территорию, где расположена детская
поликлиника, отделение врачей общей практики № 4, психоневрологический диспансер.
В
ходе обхода территории, относящейся к Гатчинской КМБ, Людмила Нещадим отметила необходимость
проведения масштабных мероприятий по благоустройству. Администрация Гатчинского
района готова оказать Гатчинской КМБ необходимую помощь и поддержку в данном
вопросе. Речь идет о необходимости обустройства вместительной парковки, зоны
отдыха, расширения заезда/выезда с территории, асфальтирования дорожек на
территории, а также установки ограждения.
Кроме
этого, Людмила Нещадим и Константин Харитоненко договорились о параллельной
работе – территория медицинского учреждения будет благоустраиваться вместе с
территорией двора дома № 15 по улице Хохлова.
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Наша задача подойти к вопросу комплексно. Рассчитываю, что мы синхронизируем
наши совместные усилия и приступим непосредственно к работам в 2023 году. В
следующем году займемся разработкой проектно-сметной документации на оба
объекта, - отметила Людмила Нещадим.
Константин
Харитоненко поблагодарил главу районной администрации за поддержку и сказал,
что будет обращаться в комитет по здравоохранению Ленинградской области для
выделения средств на запланированные работы.
Ирина
Хрусталёва
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