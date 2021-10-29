Детская библиотека переезжает на Хохлово поле

Как пояснила директор Централизованной библиотечной
сети города Гатчины Наталья Гаврилова, мечты о новом помещении появились давно.
Здание, в котором столько лет располагалась детская библиотека, старое и уже не
соответствует требованиям, предъявляемым к детским учреждениям. А поскольку в
доме на ул. Киргетова библиотека размещалась в арендуемом помещении, то
финансировать его ремонт возможности не было.
Новый адрес библиотеки: Гатчина, ул. Хохлова, д. 16,
новый жилой комплекс «Перспектива», с окнами на лицей № 3. По метражу помещение
примерно такое же, как и на старом месте, но планировка совершенно другая.
- Месторасположение хорошее, – считает Наталья
Николаевна. – Вокруг – школы и детские сады, недалеко от центра города.
Открываться будем в ускоренном режиме, чтобы дети не остались без книг. Потом
уже в ходе работы будем что-то доделывать, может, получится сделать небольшую
сцену, подиум. Но раньше декабря открыться не получится – надо перевезти больше
250 стеллажей. Соответственно, столько же и книг. Плюс мебель – столы, стулья,
которые надо удобно расставить.
Все отделы библиотеки останутся те же – читальный
зал, абонемент, и выставки, и мероприятия – деятельность ни в коем случае не
сократится. Наоборот, может быть, добавятся новые формы работы.
Читателям можно не переживать: срок пользования
книгами увеличивается до открытия детской библиотеки.