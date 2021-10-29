Детская библиотека переезжает на Хохлово поле

Как пояснила директор Централизованной библиотечной сети города Гатчины Наталья Гаврилова, мечты о новом помещении появились давно. Здание, в котором столько лет располагалась детская библиотека, старое и уже не соответствует требованиям, предъявляемым к детским учреждениям. А поскольку в доме на ул. Киргетова библиотека размещалась в арендуемом помещении, то финансировать его ремонт возможности не было.

Новый адрес библиотеки: Гатчина, ул. Хохлова, д. 16, новый жилой комплекс «Перспектива», с окнами на лицей № 3. По метражу помещение примерно такое же, как и на старом месте, но планировка совершенно другая.

- Месторасположение хорошее, – считает Наталья Николаевна. – Вокруг – школы и детские сады, недалеко от центра города. Открываться будем в ускоренном режиме, чтобы дети не остались без книг. Потом уже в ходе работы будем что-то доделывать, может, получится сделать небольшую сцену, подиум. Но раньше декабря открыться не получится – надо перевезти больше 250 стеллажей. Соответственно, столько же и книг. Плюс мебель – столы, стулья, которые надо удобно расставить.

Все отделы библиотеки останутся те же – читальный зал, абонемент, и выставки, и мероприятия – деятельность ни в коем случае не сократится. Наоборот, может быть, добавятся новые формы работы.

Читателям можно не переживать: срок пользования книгами увеличивается до открытия детской библиотеки.



