Дошколята о «Мечте Сергея Королева»

Во
время конференции, прошедшей в рамках Дня детского экологического кино России, огласили
победителей творческого конкурса. Команда
детского сада № 8 города Гатчины получила приз от организаторов фестиваля
«Неделя Северных стран в Санкт-Петербурге» и генерального консульства
Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге. Гатчинцы были отмечены жюри за работу
«Мечта Сергея Королева». Приз вручал консул Королевства Норвегии г-н Хенрик
Фойн Шерве.
Организаторы
отмечают, что в этом году заметно увеличилось количество заявок на участие в
конкурсе: было представлено 139 работ. Расширилась география участников. В
шорт-лист попали 39 фильмов. Это говорит о заинтересованности и полезности фестиваля
и растущем интересе детей к вопросам экологии.
Участники
конференции говорили о том, как важно воспитывать в молодом поколении заботу об
окружающей среде, формировать доброе отношение к природе и как посредством кино
решать экологические проблемы. Также в рамках фестиваля прошла встреча с
экологом, публицистом, журналистом Юрием Шевчуком, который поднял вопрос об
экологическом кризисе: что на него влияет и что ждет Россию в будущем.
Мероприятие
прошло при поддержке правительства Ленинградской области в рамках программы «Развитие
культуры в Ленинградской области».