Дошколята о «Мечте Сергея Королева»

Дошколята о «Мечте Сергея Королева»

Подведены итоги Дня детского экологического кино России, который уже в восьмой раз прошел в Волосово. В числе награжденных – детский сад №8 г.Гатчины.

Рубрики : Общество     29 Oct 2021

Во время конференции, прошедшей в рамках Дня детского экологического кино России, огласили победителей творческого конкурса.  Команда детского сада № 8 города Гатчины получила приз от организаторов фестиваля «Неделя Северных стран в Санкт-Петербурге» и генерального консульства Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге. Гатчинцы были отмечены жюри за работу «Мечта Сергея Королева». Приз вручал консул Королевства Норвегии г-н Хенрик Фойн Шерве.

Организаторы отмечают, что в этом году заметно увеличилось количество заявок на участие в конкурсе: было представлено 139 работ. Расширилась география участников. В шорт-лист попали 39 фильмов. Это говорит о заинтересованности и полезности фестиваля и растущем интересе детей к вопросам экологии.

Участники конференции говорили о том, как важно воспитывать в молодом поколении заботу об окружающей среде, формировать доброе отношение к природе и как посредством кино решать экологические проблемы. Также в рамках фестиваля прошла встреча с экологом, публицистом, журналистом Юрием Шевчуком, который поднял вопрос об экологическом кризисе: что на него влияет и что ждет Россию в будущем.

Мероприятие прошло при поддержке правительства Ленинградской области в рамках программы «Развитие культуры в Ленинградской области».


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