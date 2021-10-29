Космические знатоки живут в поселке Сиверском

В пятой квест-игре приняли участие пять команд, в каждую из которых вошло по пять учеников 8-9-х классов. Эрудицией блистали ученики Сиверской гимназии, Сиверской школы №3, Войсковицкой школы №1, Сусанинской школы и Кобринской основной школы.

Главным помощником, организатором и вдохновителем игры вновь стал Заслуженный учитель Российской Федерации, учитель физики Сиверской гимназии А.М. Гончаров. В составе жюри работали вице-президент Федерации космонавтики РФ О.П. Мухин, заместитель главы администрации Сиверского поселения М.Е. Дозморова, член Федерации космонавтики РФ, координатор патриотического проекта «Памяти предков будем достойны» П.В. Бабенко, участник разработки многоразового космического корабля «Буран» Ю.В. Телеш, директор Гатчинского музея истории военной авиации Г.А. Панев.

В двух турах ребятам предстояло ответить на 48 вопросов. На размышление давалось 30 секунд. Все темы игры касались юбилейных дат, выдающихся ученых и космических рекордов. Ответы требовали не только знаний, но и логического мышления.

Сильнейшие знания по всем темам игры продемонстрировала команда «Союз – К» Сиверской гимназии, капитан Елена Лобановская, педагоги А.О. Носкова, А.В. Законова, И.В. Врублевич. Команда набрала 39 баллов и стала победителем игры.

На втором месте с 33 правильными ответами команда «Млечный путь» Сиверской школы №3, капитан Мария Русакова, педагог Н.М. Смирнова.

На третьем месте с 32 баллами команда «В-612» Сусанинской школы, капитан Матвей Захаров. Ребята готовились к игре под руководством учителя физики К.С. Сивохиной и учителя географии М.В. Степановой.

Все участники игры получили сладкие призы и заряд отличного настроения. Победителям были вручены грамоты и памятные медали.



