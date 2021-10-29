Мамино счастье – дети!

Один, три, два

- Моя беременность протекала хорошо, но был постоянный токсикоз. Первое УЗИ показало одного ребенка, второе – троих. Сначала был шок, потом испугалась, но мама успокоила – вырастим всех. Последующие УЗИ были нечеткими, врачи говорили, что третий, видимо, спрятался. В результате, родились два пацана. Акушеры смеялись – спрашивали, где же третий, будем ждать или закончим на этом, - начала свой рассказ Екатерина.

Роды были преждевременными – малыши родились на 34-ой неделе. Возможно, если бы беременность продлилась положенное время, никаких диагнозов впоследствии и не было. Артем родился первым, но меньше по весу, чем Андрей. В первый год жизни его гипертонус снимали с помощью массажей, но постепенно ситуация начала ухудшаться.

Когда мальчикам исполнился годик, Андрей начал ходить, Артем только делал попытки, но уже тогда стало понятно, что что-то не так – ходил неровно, заваливался на одну сторону, постоянно стоял на цыпочках. Начались многочисленные походы по врачам, которые закончились диагнозами – ДЦП и правосторонний гемипарез (поражение мышц тела), которое характеризуется в том числе невозможностью полностью встать на стопу и выворачиванием конечностей. Особенно это проявляется, когда ребенок злится или слишком возбужден.

Любой прогресс - весомый

Несмотря на то, что прошло уже много лет, Екатерина до сих пор со слезами вспоминает день, когда услышала про заболевания Артема.

- Для любой мамы ДЦП звучит, как приговор. Был шок, оцепенение. Но каждый день ты продолжаешь быть мамой, помогать ему, мысли плохие отбрасываешь, радуешься любому, даже минимальному достижению или прогрессу. Он же ходит, дышит, улыбается – значит, нормальный, какие бы проблемы ни были. Врачи сказали, что, возможно, во время беременности один другого немного задавил, но сейчас это уже не важно, - рассказывает Екатерина.

Артем начал посещать реабилитационный центр «Дарина», проходить постоянные курсы массажа, работать с психологом, логопедом из-за проблем с речью. В прошлом году на протяжении шести месяцев мальчик но-сил специальный поддерживающий каркас – металлический аппарат на голеностопном суставе. В январе текущего года ему сделали операцию в Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера, где подрезали сухожилия, чтобы он смог вставать на пятки. Сегодня уже новый – пластмассовый ортопедический тутор он надевает только на ночь.

- Артем очень воздушный – как пушинка, у которой нет опоры. Он не владеет правой стороной, прихрамывает, носит только ортопедическую обувь, - говорит Екатерина.

В сентябре мальчикам исполнилось шесть лет, и врачи наконец-то разрешили Артему заниматься спортом. Вдвоем они посещают клуб единоборств «Ярс» в Гатчине, где, по словам Екатерины, тренер занимается с ними «на совесть». Если опоздали на занятия – 30 лишних приседаний. В результате, мальчишки после детского сада быстрее торопятся в зал.

В другие дни они ходят в «Малышкину школу» – готовятся стать первоклассниками, но Екатерина не торопится. В школу они должны пойти вместе. Поэтому, если врачи посоветуют Артему подождать год, мама еще ненадолго продлит им детство.

- Конечно, разница между мальчиками видна. Артем отстает и не может делать то, что Андрей и остальные дети, но он старается. Иногда злится, психует – ДЦП сказался и на мозговой деятельности, но он очень умный мальчик, думающий, старательный, хорошо адаптируется в коллективе. Самые большие стихотворные отрывки в детском саду доверяют учить именно ему. Бывает, что характер показывает, что-нибудь обидное скажет, но сразу же извиняется, - говорит она.

Братская любовь

- Сразу видно, что они – однояйцевые близнецы. Если одного долго нет рядом, то второй сразу же начинает спрашивать, где брат, когда мы за ним пойдем. Братья очень любят друг друга, хотя, бывает, что и дерутся, ругаются, - рассказывает Екатерина.

Поэтому, когда Артем не ходит в «Дарину», а посещает обычный детский сад вместе с Андреем, воспитатели стараются развести их по разным группам – близнецы уделяют друг другу слишком много внимания, которое порой заканчивается не самыми лучшими последствиями.

Зато дома им никогда не бывает скучно: и крики, и слезы, и смех, и совместные игры – весь дом кувырком. Но, когда мама решает подольше поспать в выходной день, мальчики стараются вести себя тихо, чтобы дать ей отдохнуть.

По выходным Екатерина старается придумывать им развлечения, чтобы не сидеть дома. Любимый вид отдыха у всей семьи – поездки, и не важно куда. В прошлом году им удалось съездить на море, покататься на теплоходе, в этом – ограничились походом с палатками на берег Финского залива. В ближайшие новогодние каникулы хотели съездить в Москву, но из-за эпидемиологической обстановки решили повременить.

Быть родителем – это выбор

- Мы с мужем не были женаты официально. Разошлись, потому что разошлись. Может, диагноз отпугнул. Может, еще что-то. Не каждый мужчина готов к ребенку, еще и к двум сразу, еще и с диагнозом, - рассказывает Екатерина.

Бюджет рассчитан до рубля

Екатерина работает уборщицей. Несмотря на полноценный восьмичасовой рабочий день, график ее полностью устраивает, так как начальство лояльно и с пониманием относится к тому, что она периодически отпрашивается, чтобы отвезти Артема к врачу, или берет больничный.

Артем получает пенсию в размере 15 тысяч рублей. Раньше платили 19 тысяч, но после того, как Екатерина устроилась на работу, выплату снизили. По этой же причине убрали выплату по 1400 рублей на каждого ребенка, которую она получала, как мать-одиночка.

- Это очень обидно. Моя зарплата составляет 22 тысячи рублей, иногда дают премии, но государство, видимо, считает, что я зарабатываю миллионы. Большая часть средств уходит на детей и продукты, а на себя и свои женские «хотелки» не остается ничего. Хотя иногда хочется и крем купить, и тушь, и помаду, но приоритеты у нас другие, - рассказывает она.

Повседневную одежду они часто покупают в секонд-хенде. За четыре года, на протяжении которых Артем официально признан инвалидом, он дважды получал от государства по три пары ортопедической обуви – зимнюю, летнюю и демисезонную. При этом нога растет постоянно, и порой приходится самостоятельно покупать специальные ботинки. Так, две пары обуви однажды обошлись Екатерине в 15 тысяч рублей – помогла бабушка мальчиков.

У Екатерины нет своего автомобиля, поэтому по городу они передвигаются на автобусах. Заказ такси – редкий случай. Во-первых, вне рассчитанного до рубля бюджета. Во-вторых, не у каждого таксиста есть два детских кресла.

Екатерина благодарит гатчинский фонд «Теплый дом», сотрудники которого всегда готовы прийти на помощь: подскажут, помогут, консультацию со специалистами организуют, вещи подарят.

Есть ли жизнь кроме детей?

Как правило, все свободное время Екатерина проводит вместе с детьми – оставить мальчиков одних дома нельзя. Иногда она просит соседку поработать няней пару часов, чтобы сходить куда-то одной, но это бывает только пару раз в год.

- Не исключаю вероятность того, что когда-нибудь я еще раз выйду замуж. Мальчики растут, жизнь продолжается, - говорит Екатерина. - Что касается будущего мальчиков, то кем бы они ни стали, лишь бы были счастливы и здоровы.

Глядя на Екатерину, сложно представить с какими сложностями она сталкивается ежедневно. Яркая, красивая, веселая и очень улыбчивая, она представляет собой достойный пример для всех мамочек, которым пришлось столкнуться с непростой судьбой своих детей.

- Даже если падаю вечером без сил, утром все равно встаю и живу очередной счастливый день. По-другому никак. Пацанов нужно растить. Они улыбаются, и мне радостно, - делится она.





Фото из личного архива Екатерины Марзан