Проект «Детский спорт»: дан старт очередного сезона

В его работе
приняли участие член регионального политического совета, координатор партийного
проекта «Детский спорт» Вячеслав Комаров, заместитель председателя комитета по
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области Сергей Голованов, заместитель руководителя регионального
исполнительного комитета, начальник отдела агитационно-пропагандистской работы
Егор Левитских и представители администрации Гатчинского муниципального района.
Участники встречи
обсудили, как будет развиваться проект «Детский спорт» в Гатчинском районе,
особое внимание уделили работе Лиги школьного спорта, функционированию школьных
спортивных клубов. Поставлена задача подключить к работе в рамках проекта депутатов
всех уровней.
В «Единой России»
уверены, что спорт должен быть доступным и привлекательным, и проект «Детский
спорт» направлен на развитие массового школьного и дворового спорта. В
Гатчинском районе поддержка проекта есть и со стороны администрации, и депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия»,
активно в работу включаются родители, педагоги и тренеры.
Сегодня в
Гатчинском районе работают более тридцати спортивных клубов – это отличный
показатель!