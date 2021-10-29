Проект «Детский спорт»: дан старт очередного сезона

В его работе приняли участие член регионального политического совета, координатор партийного проекта «Детский спорт» Вячеслав Комаров, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Сергей Голованов, заместитель руководителя регионального исполнительного комитета, начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Егор Левитских и представители администрации Гатчинского муниципального района.

Участники встречи обсудили, как будет развиваться проект «Детский спорт» в Гатчинском районе, особое внимание уделили работе Лиги школьного спорта, функционированию школьных спортивных клубов. Поставлена задача подключить к работе в рамках проекта депутатов всех уровней.

В «Единой России» уверены, что спорт должен быть доступным и привлекательным, и проект «Детский спорт» направлен на развитие массового школьного и дворового спорта. В Гатчинском районе поддержка проекта есть и со стороны администрации, и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия», активно в работу включаются родители, педагоги и тренеры.

Сегодня в Гатчинском районе работают более тридцати спортивных клубов – это отличный показатель!