Прокуроры сажают …деревья

28-го октября на склоне возле Гатчинского ДК появилась новая аллея, посаженная руками сотрудников прокуратуры. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности прокурора Ленинградской области Сергей Ломакин, заместитель областного прокурора Владимир Ерофеев, коллектив Гатчинской городской прокуратуры и глава Гатчины и района Виталий Филоненко. Вместе с действующими сотрудниками сажала деревья и ветеран органов прокуратуры – старший советник юстиции Татьяна Васильевна Бардина.

Открывая мероприятие, Сергей Ломакин подчеркнул символичность этой акции:

- Мы сажаем аллею в честь 300-летия Российской прокуратуры. Деревья – это символ жизни, то, что останется после нас на долгие-долгие годы. Эта аллея будет символизировать долговечность и нашего органа.

Такие аллеи к 300-летию прокуратуры появятся во всех районах Ленинградской области.

Виталий Филоненко напомнил, что 225 лет назад Гатчина получила статус города, обязывающий иметь определенные структуры, и гатчинская прокуратура – одна из старейших городских структур.

- Мы очень благодарны нашей прокуратуре, поддержавшей акцию по посадке деревьев. Эту акцию мы начали еще в сентябре, и Гатчинская прокуратура первая откликнулась на призыв поучаствовать, – отметил Виталий Андреевич.

На новой аллее – 15 красноперых кленов и 15 лип. Трехлетние деревца, посаженные вместе с комом земли, должны хорошо прижиться. Погода благоприятствует, и уже будущей весной прокурорская аллея начнет радовать глаз.



