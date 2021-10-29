Прокуроры сажают …деревья

28-го октября на склоне
возле Гатчинского ДК появилась новая аллея, посаженная руками сотрудников
прокуратуры. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности прокурора
Ленинградской области Сергей Ломакин, заместитель областного прокурора Владимир
Ерофеев, коллектив Гатчинской городской прокуратуры и глава Гатчины и района
Виталий Филоненко. Вместе с действующими сотрудниками сажала деревья и ветеран
органов прокуратуры – старший советник юстиции Татьяна Васильевна Бардина.
Открывая мероприятие,
Сергей Ломакин подчеркнул символичность этой акции:
- Мы сажаем аллею в
честь 300-летия Российской прокуратуры. Деревья – это символ жизни, то, что
останется после нас на долгие-долгие годы. Эта аллея будет символизировать
долговечность и нашего органа.
Такие аллеи к 300-летию
прокуратуры появятся во всех районах Ленинградской области.
Виталий Филоненко
напомнил, что 225 лет назад Гатчина получила статус города, обязывающий иметь
определенные структуры, и гатчинская прокуратура – одна из старейших городских
структур.
- Мы очень благодарны
нашей прокуратуре, поддержавшей акцию по посадке деревьев. Эту акцию мы начали
еще в сентябре, и Гатчинская прокуратура первая откликнулась на призыв
поучаствовать, – отметил Виталий Андреевич.
На новой аллее – 15
красноперых кленов и 15 лип. Трехлетние деревца, посаженные вместе с комом
земли, должны хорошо прижиться. Погода благоприятствует, и уже будущей весной
прокурорская аллея начнет радовать глаз.