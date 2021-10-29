В Гатчине почтили память жертв политических репрессий

В полдень 29 октября на гатчинском городском кладбище в «Пижма» прошла памятная акция с возложением цветов и венков к памятнику жертвам политических репрессий, в которой приняли участие потомки репрессированных, члены общества «Мемориал», ветераны, представители администрации и военнослужащие.

Митинг открыла заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова. Она отметила, что эта памятная дата – напоминание о трагических страницах в истории страны, когда миллионы людей были необоснованно обвинены в преступлениях, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, на спецпоселения, лишены жизни. Помнить о них нужно, чтобы не допустить повторения трагических ошибок.

Председатель Совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева поблагодарила представителей старшего поколения за мужество, жизнестойкость и активную гражданскую позицию.

Гатчинское региональное правозащитное и историко-просветительское общество «Мемориал» работает на территории района с мая 2013 года. Общество защищает права и интересы граждан, ставших жертвами политических репрессий, ведет историко-просветительскую деятельность. По информации на октябрь 2020 года на территории Гатчинского района проживают 284 человека из числа пострадавших от политических репрессий. Основатель и председатель общества в 2013-2017 годах - Евгения Филкова. Сейчас общество возглавляет Евгений Войтович.

Евгения Филкова и Евгений Войтович рассказали о работе общества и истории создания мемориального комплекса памяти жертв репрессий. Как подчеркнула Евгения Кирилловна, в этом году первому памятному знаку – стеле с крестом, с которой начинался комплекс на кладбище Пижма, исполнилось 30 лет. Создание же мемориального комплекса – заслуга многих людей.

В 2014 году общество «Мемориал» получило финансовую поддержку на реализацию проекта «Чтобы помнили», автором которого выступила Е.К. Филкова, от правительства Ленинградской области. Средства были направлены на установку рядом со стелой памятника жертвам политических репрессий и благоустройство территории. Торжественное открытие памятника прошло 30 октября 2014 года. И с этой даты в этом месте ежегодно проводится районное мероприятие, посвященное памятной дате. Комплекс достойно содержится, но, по мнению членов общества «Мемориал», памятник необходимо официально зарегистрировать. Евгения Кирилловна обратилась к представителям администрации за помощью в прохождении процедуры.

После митинга у памятника жертвам политических репрессий литию о всех пострадавших в годы репрессий совершили клирики Гатчинского городского благочиния иереи Игорь Масликов и Алексий Пискунов, инок Геннадий Богданов. Отец Игорь также обратился к собравшимся со словом, в котором сказал о значении памяти о всех пострадавших в годы лихолетья и молитвы о них.

Участники памятной акции возложили цветы и венки.

Ежегодно члены общества «Мемориал» в составе делегации Гатчинского района участвует в областном мероприятии в поселке Левашово на мемориале «Левашовская пустошь». Такая поездка будет организована и завтра, 30 октября.

Татьяна Можаева

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