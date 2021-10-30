Гастрольный октябрь "Соловушек" из Вырицы

Новый состав
участников ансамбля ручных колокольчиков впервые участвовал в конкурсе. 10
октября в Санкт-Петербург дошколята представили свою программу на Международном
конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества "АRTCON
МUSIC", суперфинал "Салют Талантов". Дебют оказался победным -
коллектив завоевал 1 место.
А уже 23 октября
"Соловушка" отправилась покорять город Казань. На конкурсе
"Планета искусств" коллектив завоевал ещё одно I место.
Поздравляем участников
коллектива и их наставника Аллу Зверькову с заслуженной победой!