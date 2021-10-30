Гастрольный октябрь "Соловушек" из Вырицы

Новый состав участников ансамбля ручных колокольчиков впервые участвовал в конкурсе. 10 октября в Санкт-Петербург дошколята представили свою программу на Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества "АRTCON МUSIC", суперфинал "Салют Талантов". Дебют оказался победным - коллектив завоевал 1 место.

А уже 23 октября "Соловушка" отправилась покорять город Казань. На конкурсе "Планета искусств" коллектив завоевал ещё одно I место.

Поздравляем участников коллектива и их наставника Аллу Зверькову с заслуженной победой!