Гастрольный октябрь "Соловушек" из Вырицы

Гастрольный октябрь "Соловушек" из Вырицы

Октябрь выдался богатым на гастроли для ансамбля ручных колокольчиков из детского сада № 50 поселка Вырица Гатчинского района.

Рубрики : Культура     30 Oct 2021

Новый состав участников ансамбля ручных колокольчиков впервые участвовал в конкурсе. 10 октября в Санкт-Петербург дошколята представили свою программу на Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества "АRTCON МUSIC", суперфинал "Салют Талантов". Дебют оказался победным - коллектив завоевал 1 место.

А уже 23 октября "Соловушка" отправилась покорять город Казань. На конкурсе "Планета искусств" коллектив завоевал ещё одно I место.

Поздравляем участников коллектива и их наставника Аллу Зверькову с заслуженной победой!

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