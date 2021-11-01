Фонд защиты дольщиков достроил первые дома в Коммунаре

Около 100 человек
готовятся получить ключи от корпусов 6, 7, 10 ЖК «Города детства» на
Железнодорожной улице в Коммунаре. Возведение жилого дома завершилось в начале
октября. Сегодня было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Это
первые дома, достроенные федеральным «Фондом защиты пострадавших граждан -
участников долевого строительства» в Ленинградской области.
Возведение жилого
комплекса «Город Детства», состоящего из 10 малоэтажных многоквартирных жилых
домов осуществлялось ООО «СНВ Северо-Запад» с 2014 года. В 2016 году компания
успела ввести в эксплуатацию корпуса 8 и 9, однако уже в 2018 году застройщика
признали банкротом. В конце декабря 2019 года Наблюдательный совет Фонда защиты
прав участников долевого строительства принял решение о завершении корпусов 6,
7 и 10. Работы на стройплощадках возобновились в январе 2021 года. Дольщикам
остальных домов было решено выплатить компенсации.
На сегодня Наблюдательным
советом федерального Фонда принято решение о завершении строительства 56
проблемных объектов. Из их числа до конца года должно завершиться строительство
третьего корпуса ЖК «Поляны»; шестого, седьмого и 10 корпусов ЖК «Город
детства»; корпусов Б2 и Б3 ЖК «Щегловская усадьба».