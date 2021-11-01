Фонд защиты дольщиков достроил первые дома в Коммунаре

Около 100 человек готовятся получить ключи от корпусов 6, 7, 10 ЖК «Города детства» на Железнодорожной улице в Коммунаре. Возведение жилого дома завершилось в начале октября. Сегодня было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Это первые дома, достроенные федеральным «Фондом защиты пострадавших граждан - участников долевого строительства» в Ленинградской области.

Возведение жилого комплекса «Город Детства», состоящего из 10 малоэтажных многоквартирных жилых домов осуществлялось ООО «СНВ Северо-Запад» с 2014 года. В 2016 году компания успела ввести в эксплуатацию корпуса 8 и 9, однако уже в 2018 году застройщика признали банкротом. В конце декабря 2019 года Наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства принял решение о завершении корпусов 6, 7 и 10. Работы на стройплощадках возобновились в январе 2021 года. Дольщикам остальных домов было решено выплатить компенсации.

На сегодня Наблюдательным советом федерального Фонда принято решение о завершении строительства 56 проблемных объектов. Из их числа до конца года должно завершиться строительство третьего корпуса ЖК «Поляны»; шестого, седьмого и 10 корпусов ЖК «Город детства»; корпусов Б2 и Б3 ЖК «Щегловская усадьба».