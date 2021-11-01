Информация о QR-кодах по стране — в один клик

Известно, что в регионах
коронавирусные ограничения могут
значительно различаться. Особенно ярко это проявилось в период нерабочих дней.
Теперь информация по стране о том, какие именно коды и в каких случаях
требуются — можно увидеть на карте ограничений. Данные собраны и подготовлены
сетью Центров управления регионами.
«Сейчас в медиасреде
отмечается повышенный запрос граждан на информацию об ограничениях по QR-кодам.
Меры, принимаемые губернаторами, могут отличаться в зависимости от регионов.
Для того, чтобы любой житель мог разобраться, какие именно ограничения и на
какой срок утверждены органами власти и введены в его городе, мы собрали
максимально полную информацию и представили ее на сайте стопкоронавирус.рф», —
рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл
Истомин.
На сегодняшний день
картой эпидситуации на портале ежемесячно пользуется более 4 миллионов
уникальных посетителей. Стандартное обновление происходит раз в неделю, но
из-за того, что ситуация быстро меняется, возможны более частые изменения
данных по ограничениям.
Также на портале доступны
оперативные данные по эпидемиологической ситуации в регионах, количеству
заболевших, вакцинированных и другие сведения.