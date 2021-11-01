Информация о QR-кодах по стране — в один клик

Известно, что в регионах коронавирусные ограничения могут значительно различаться. Особенно ярко это проявилось в период нерабочих дней. Теперь информация по стране о том, какие именно коды и в каких случаях требуются — можно увидеть на карте ограничений. Данные собраны и подготовлены сетью Центров управления регионами.

«Сейчас в медиасреде отмечается повышенный запрос граждан на информацию об ограничениях по QR-кодам. Меры, принимаемые губернаторами, могут отличаться в зависимости от регионов. Для того, чтобы любой житель мог разобраться, какие именно ограничения и на какой срок утверждены органами власти и введены в его городе, мы собрали максимально полную информацию и представили ее на сайте стопкоронавирус.рф», — рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

На сегодняшний день картой эпидситуации на портале ежемесячно пользуется более 4 миллионов уникальных посетителей. Стандартное обновление происходит раз в неделю, но из-за того, что ситуация быстро меняется, возможны более частые изменения данных по ограничениям.

Также на портале доступны оперативные данные по эпидемиологической ситуации в регионах, количеству заболевших, вакцинированных и другие сведения.