Пять городских объектов за утро понедельника

Качели, карусели

Первая остановка – во дворе дома № 48 на проспекте 25 Октября. По просьбе жителей летом здесь была оборудована детская игровая площадка с набивным основанием площадью 400 кв. метров. Тут и качели, и карусели, и песочница, и беседка – плюс пять игровых элементов и доска для рисования. Все новое и красочное. Одно плохо: основание площадки. Фактически, это гранитная крошка, которая под влиянием дождей очень быстро превратилась в грязное месиво. И в соседнем дворе у дома № 52 песчаное покрытие детской площадки – не лучше.

Людмила Нещадим категорически заявила, что такое покрытие никого не устраивает и больше на площадках применяться не будет.

- На следующий год мы планируем завершить благоустройство двора. Поступало много жалоб на огромную лужу, которая скапливается после каждого обильного дождя и снеготаяния. На этой неделе мы реализуем решение, предложенное коммунальными службами, – сказала Людмила Николаевна после осмотра двора.

Одиноким не предоставляется общежитие

На улице Волкова осмотрели проблемный объект – двухэтажный дом № 4-а, старое общежитие, когда-то принадлежавшее «Гатчинсельмашу». Сегодня это частная собственность, представляющая собой и внутри, и снаружи городскую трущобу. Грязь, вонь, текущая канализация. Организация, владевшая зданием на протяжении десяти лет, обанкротилась. Этим летом дом был продан с торгов частному лицу. К социально-значимым объектам и к жилищному фонду социального использования здание не относится. Соответственно, надо решать жилищный вопрос граждан, до сих пор проживающих в этом общежитии.

По данным десятилетней давности, там зарегистрировано 16 человек. В основном, немолодые люди. Согласно заключению межведомственной комиссии и экспертов, жилые помещения в этом здании признаны непригодными для проживания. Однако правовых оснований для ремонта дома, находящегося в частной собственности, администрация Гатчинского района не имеет. Конкурсные управляющие мер по решению жилищных вопросов жителей не принимали. На учете в качестве нуждающихся в жилье состоит только один человек. Заявлений от других жильцов, зарегистрированных в доме, в отдел жилищной политики не поступало.

В сентябре собственник направил жильцам письменное уведомление с предложением заключить договор найма. Согласно его расценкам, арендная плата за квартиру составит от 6600 до 16500 рублей, в зависимости от метража. Платежи за газ, свет, воду, отопление и прочее тоже возлагаются на квартиросъемщиков. Можно предположить, что жильцы не выразили готовности заключать такой договор… Сам собственник проживает в Сосновом Бору, и гатчинская администрация надеется прийти с ним к какому-то соглашению.

- Это история «с бородой», – говорит Людмила Николаевна. – Здание в частной собственности уже много лет. Будем встречаться с владельцем, чтобы решить вопросы использования и здания, и прилегающей территории, и расселения жильцов. Очень рассчитываю на конструктивный разговор с собственником.

Идите …в баню

В ходе рабочей поездки глава гатчинской администрации осмотрела городскую баню на ул. Леонова. Баня входит в состав производственного подразделения «Комбинат коммунальных предприятий» МУП ЖКХ г. Гатчины. В бане сделан капитальный ремонт – она готова к приему посетителей. Однако функционирует только половина здания, и на действующей части отремонтированы не все помещения.

Баня № 1 на Леонова считается второразрядной с отделением «Сауна» первого разряда. В настоящее время из 172 мест эксплуатируется 53: работают одно общее мыльное отделение, одно отделение индивидуальных душевых и двухместная сауна.

Из-за неудовлетворительного технического состояния отделений и систем канализации и водоснабжения полностью не работает одно общее мыльное отделение, одно отделение индивидуальных душевых, одна сауна и общие душевые. При таком режиме коэффициент использования бани в прошлом и в этом году (за исключением периода простоя) не превышает 50%.

Сейчас требуется дополнительное финансирование из городского бюджета в размере полутора миллионов рублей на реконструкцию тепловых узлов – согласно предписаниям «Тепловых сетей». Работы должны были быть проведены в мае прошлого года, но до сих пор не выполнены – денег нет.

Людмила Нещадим осмотрела все помещения бани, включая неработающие аварийные, проверила доступность мыльных отделений для инвалидов, высказала замечания. По мнению Людмилы Николаевны, надо оперативно решать вопрос использования второй половины огромного здания, которая давно пустует, – это нерационально.

Велодорожки – в центре города?

Глава администрации осмотрела часть территории, где должен пройти туристический веломаршрут. Вся комиссия прошла пешком по улице К. Маркса – от Леонова до Соборной, там, где планируется проложить велодорожку. Эти благие намерения вызывают массу нареканий – по пути следования Людмила Нещадим делала замечания и задавала проектировщикам вопросы по существу. Искать ответы придется сообща.

- Обустройство велодорожек – это самый насущный вопрос. Мы выиграли грант из бюджета Ленинградской области на организацию туристического веломаршрута. Но вопросов очень много. На очередном рабочем совещании будем искать выход из сложных ситуаций, которые уже очевидны, – отметила Людмила Николаевна.

После завершения осмотра глава администрации подчеркнула целесообразность таких обходов территории:

- Городское хозяйство многогранно. Есть вопросы глобальные, а есть вопросы сегодняшнего дня – содержание улично-дорожной сети и домового имущества, благоустройство. Сегодня здесь присутствовали и руководитель «Водоканала», и руководитель «Тепловых сетей», возникающие вопросы мы сразу обсудили. Поэтому такие объезды будут введены в еженедельную практику по понедельникам.

Екатерина Дзюба