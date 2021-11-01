Школьников области ждёт олимпиада по инженерному делу

Дата начала приема
конкурсных работ приурочена к очередной годовщине отправки первого в российской
истории поезда из Петербурга в Москву: 1 ноября 1851 года в 11.15 первый
паровоз отправился из Санкт-Петербурга в Москву по первой в России
магистральной железной дороге.
Сама же Олимпиада 2021/22
учебного года приурочена к 170-летию открытия движения по железнодорожной
линии Санкт-Петербург - Москва и
225-летию со дня рождения императора Николая I — основателя железных дорог
России.
Интеллектуальное
состязание проводят Центральный музей железнодорожного транспорта Российской
Федерации и Санкт-Петербургский государственный университет.
Для участия в отборочном
этапе учащимся необходимо в срок до 1 апреля 2022 года представить свою
научно-исследовательскую работу. Темы предлагаемые участникам, а также
дополнительная информация доступны на сайте: https://hist.engine.spbu.ru/
Победителей и призеров
олимпиады ждут ценные призы от организаторов и партнеров конкурса.