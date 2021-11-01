Школьников области ждёт олимпиада по инженерному делу

Дата начала приема конкурсных работ приурочена к очередной годовщине отправки первого в российской истории поезда из Петербурга в Москву: 1 ноября 1851 года в 11.15 первый паровоз отправился из Санкт-Петербурга в Москву по первой в России магистральной железной дороге.

Сама же Олимпиада 2021/22 учебного года приурочена к 170-летию открытия движения по железнодорожной линии Санкт-Петербург - Москва и 225-летию со дня рождения императора Николая I — основателя железных дорог России.

Интеллектуальное состязание проводят Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации и Санкт-Петербургский государственный университет.

Для участия в отборочном этапе учащимся необходимо в срок до 1 апреля 2022 года представить свою научно-исследовательскую работу. Темы предлагаемые участникам, а также дополнительная информация доступны на сайте: https://hist.engine.spbu.ru/

Победителей и призеров олимпиады ждут ценные призы от организаторов и партнеров конкурса.