В Гатчине и районе – 36 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 36 жителей Гатчины и района в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 20

- Войсковицы – 1

- Малое Верево – 1

- Терволово – 1

- Коммунар – 1

- Покровская – 2

- Малые Колпаны – 5

- Новый Учхоз – 1

- Дружная Горка – 1

- Парицы – 1

- Зайцево (Веревское поселение) – 1

- Кобринское – 1

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 9877 человек, 7724 – 78,2% – выздоровели.

В Ленинградской области по данным на 1 ноября за период с марта 2020 года коронавирусная инфекция диагностирована у 78759 человек, 59295 поправились, скончались 2572 человека.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным на 30 октября, в Ленинградской области вакцинировано 672307 человек. За сутки привилось 10570 жителей области. В регион поставлен 908861 комплект вакцин.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать:

- во взрослой поликлинике на Урицкого, 1,

- в поликлинике «Аэродром»,

- в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,

- в Коммунаровской городской поликлинике,

- в поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,

- в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом Верево;

- в ТРК «Пилот» на Аэродроме (прививка первым компонентом – без предварительной записи);

- в Терволовском кабинете врача общей практики (п. Терволово, ул. Ленинградская, д. 10).

По телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию против COVID-19 препаратами:

- ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).

- КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с интервалом 14 дней).

Вакцинация против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Имеются противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.