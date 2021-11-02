Из Лукашей – по всей стране и за рубеж

Началась встреча с посещения «Ленинградского опытного завода Севзапмонтажавтоматика» («ЛОЗ-СЗМА») – производителя электрощитового оборудования для подключения объектов к электроэнергии и электромонтажных компонентов, которые используются в прокладке кабельных трасс любой сложности. Продукцию компании используют более пяти тысяч организаций в России и за рубежом. Так, в прошлом году завод «ЛОЗ-СЗМА» произвел и поставил партию соединительных коробок для Глиноземного завода БГК «Фригия» в Новой Гвинее по заказу РУСАЛ. Подстанции «ЛОЗ-СЗМА» работают на объекте

«ЛУКОЙЛ-Коми». Блочно-модульные здания «ЛОЗ-СЗМА» работают на плавучем космодроме для запуска ракет.

Генеральный директор завода Олег Стрелков рассказал, что сотрудники предприятия осуществляют работы в области проектирования, строительства, монтажа и обслуживания энергетического оборудования, а также автоматизации многих технологических процессов. Специалисты имеют все необходимые допуски и разрешения для проведения пуско-наладочных работ и сервисного обслуживания оборудования на опасных производственных объектах. На предприятии трудятся 77 человек, средняя заработная плата составляет 38 тысяч рублей. За девять месяцев текущего года компания выпустила товаров собственного производства на 74 млн рублей, что соответствует показателям 2020 года.

В ходе заседания Совета глав, которое состоялось в администрации Пудомягского поселения, руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим вручили Благодарности губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко за содействие в организации вакцинации сотрудников против коронавируса и оперативное принятие необходимых мер по обеспечению безопасности рабочего процесса. Награды главы региона получили глава администрации Новосветского поселения Елена Огнева, глава администрации Пудостьского поселения Елена Иваева и глава администрации Дружногорского поселения Игорь Отс.

Начальник отдела комплексного развития сельских территорий комитета по АПК Ленинградской области Антон Панкратов рассказал о возможности получить субсидию из областного бюджета или с привлечением средств федерального бюджета на создание и обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Размер субсидии не может превышать 2 млн рублей, но в целях обеспечения возможности реализации крупных проектов в Ленинградской области это ограничение отсутствует. Так, проекты с грантовой составляющей больше 2 млн рублей финансируются за счет средств областного бюджета без привлечения федеральных средств. Важным условием участия в программе является то, что величина субсидии не должна превышать 70 % общей стоимости проекта. Ранее доля субсидии была установлена на уровне 60 %.

Оставшаяся часть проекта финансируется за счет средств местного бюджета с обязательным участием граждан или юридических лиц в его реализации. Причем, не только привлечением в проект денежных средств, но и в других различных формах: трудовое участие, предоставление помещений, технических средств. Минимальный уровень софинансирования из местного бюджета устанавливается для каждого муниципального образования персонально.

Людмила Нещадим обратилась к главам городских и сельских поселений Гатчинского района с просьбой подготовить необходимые документы и активнее принимать участие в программе.





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