Увлекательное путешествие для детей и их мамочек

Для
многодетных семей и семей, воспитывающих детей с инвалидностью, гостеприимно
распахнул свои двери Санкт-Петербургский планетарий № 1. Под его крупнейшим в
Европе куполом гостям транслировали полуторачасовой фильм об истории Вселенной.
Маленькие гости с пользой провели время, а их мамы смогли отвлечься от забот. После
сеанса семьи пригласили в ресторан «Подворье» на чаепитие с блинами и
конфетами. Завершением поездки стала прогулка в развлекательном парке «Подворье».
Фонд
«Счастливое будущее» выражает благодарность руководству и сотрудникам
планетария, автоволонтерам, которые помогли довезти семьи из Гатчинского района
в Санкт-Петербург и обратно, а также инициативной группе мамочек из Малого
Верево за спонсорскую поддержку мероприятия.
Проект
фонда «Помощь мамам» реализуется с 2011 года и направлен на поддержку семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Всего на попечении фонда находятся
около 200 мамочек: многодетных, малообеспеченных, а также воспитывающих детей с
инвалидностью. Задача фонда – помочь сохранить радость детства самых маленьких
членов семьи, повысить качество жизни всех домочадцев. Фонд оказывает
материальную и психологическую поддержку семьям в целом, и мамам – в частности.
Фонд
«Счастливое будущее» приглашает к сотрудничеству неравнодушных людей и
компании, готовые присоединиться к благотворительности.