Увлекательное путешествие для детей и их мамочек

Для многодетных семей и семей, воспитывающих детей с инвалидностью, гостеприимно распахнул свои двери Санкт-Петербургский планетарий № 1. Под его крупнейшим в Европе куполом гостям транслировали полуторачасовой фильм об истории Вселенной. Маленькие гости с пользой провели время, а их мамы смогли отвлечься от забот. После сеанса семьи пригласили в ресторан «Подворье» на чаепитие с блинами и конфетами. Завершением поездки стала прогулка в развлекательном парке «Подворье».

Фонд «Счастливое будущее» выражает благодарность руководству и сотрудникам планетария, автоволонтерам, которые помогли довезти семьи из Гатчинского района в Санкт-Петербург и обратно, а также инициативной группе мамочек из Малого Верево за спонсорскую поддержку мероприятия.

Проект фонда «Помощь мамам» реализуется с 2011 года и направлен на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Всего на попечении фонда находятся около 200 мамочек: многодетных, малообеспеченных, а также воспитывающих детей с инвалидностью. Задача фонда – помочь сохранить радость детства самых маленьких членов семьи, повысить качество жизни всех домочадцев. Фонд оказывает материальную и психологическую поддержку семьям в целом, и мамам – в частности.

Фонд «Счастливое будущее» приглашает к сотрудничеству неравнодушных людей и компании, готовые присоединиться к благотворительности.