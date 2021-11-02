В «Приюте Белоснежки»

Экскурсионный тур в
контактный зоопарк «Приют Белоснежки», который располагается в деревне Шадырицы
Волосовского района, организовала Санкт-Петербургская специальная центральная
библиотека для слепых и слабовидящих.
В этот осенний день очень повезло с погодой.
Во время экскурсии светило яркое солнце и было тепло. Активисты общества слепых
привезли с собой овощи и кормили животных с рук. Многих удалось потрогать, что
вызывало массу положительных эмоций.
- Прямо за воротами нас
встретила целая толпа свободно гуляющих по территории дружелюбных зверей: ламы,
лани, олени, ослы и большие собаки. Хозяйка приюта провела по своему хозяйству,
рассказала о животных, проживающих в вольерах: медведях, волке, кабане, енотах,
песце, кенгуру. Во дворе гуляло много разных птиц. После общения с живой
природой мы уезжали с хорошим настроением, - поделились участники экскурсии
своими эмоциями.