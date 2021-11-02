В «Приюте Белоснежки»

Экскурсионный тур в контактный зоопарк «Приют Белоснежки», который располагается в деревне Шадырицы Волосовского района, организовала Санкт-Петербургская специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих.

В этот осенний день очень повезло с погодой. Во время экскурсии светило яркое солнце и было тепло. Активисты общества слепых привезли с собой овощи и кормили животных с рук. Многих удалось потрогать, что вызывало массу положительных эмоций.

- Прямо за воротами нас встретила целая толпа свободно гуляющих по территории дружелюбных зверей: ламы, лани, олени, ослы и большие собаки. Хозяйка приюта провела по своему хозяйству, рассказала о животных, проживающих в вольерах: медведях, волке, кабане, енотах, песце, кенгуру. Во дворе гуляло много разных птиц. После общения с живой природой мы уезжали с хорошим настроением, - поделились участники экскурсии своими эмоциями.