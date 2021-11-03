В Гатчине и районе – 36 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 36 жителей Гатчины и района в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 11

- Тайцы – 1

- Рождествено – 1

- Никольское – 1

- Высокоключевой – 3

- Войсковицы – 3

- Вырица – 2

- Пудомяги – 2

- Коммунар – 2

- Ивановка (Пудостьское поселение) - 1

- Малые Колпаны – 2

- Елизаветино – 1

- Лампово – 2

- Новый Свет – 1

- Лукаши – 1

- Прибытково – 1

- Пудость – 1

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 9951 человека, 7801 – 78,4% – выздоровели.

В Ленинградской области по данным на 3 ноября за период с марта 2020 года коронавирусная инфекция диагностирована у 79530 человек, 59931 поправился, скончались 2584 человека.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным на 2 ноября, в Ленинградской области вакцинировано 703 928 человек. За сутки привилось 10 379 жителей области. В регион поставлен 941 241 комплект вакцин.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать:

- во взрослой поликлинике на Урицкого, 1,

- в поликлинике «Аэродром»,

- в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,

- в Коммунаровской городской поликлинике,

- в поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,

- в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом Верево;

- в ТРК «Пилот» на Аэродроме (прививка первым компонентом – без предварительной записи);

- в Терволовском кабинете врача общей практики (п. Терволово, ул. Ленинградская, д. 10).

Прививка проводится по предварительной записи через Госуслуги, по телефону 122, по номеру Горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 (пн-пт 09.00 - 17.00). Также талоны на вакцинацию можно взять на сайте Гатчинской КМБ.

Вакцинация против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Инфографика: https://vk.com/minuscovid_lo