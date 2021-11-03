В Гатчине и районе – 36 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная
инфекция подтвердилась у 36 жителей Гатчины и района в следующих населенных
пунктах:
-
Гатчина – 11
-
Тайцы – 1
- Рождествено
– 1
-
Никольское – 1
-
Высокоключевой – 3
-
Войсковицы – 3
-
Вырица – 2
-
Пудомяги – 2
-
Коммунар – 2
-
Ивановка (Пудостьское поселение) - 1
-
Малые Колпаны – 2
-
Елизаветино – 1
-
Лампово – 2
-
Новый Свет – 1
-
Лукаши – 1
-
Прибытково – 1
-
Пудость – 1
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была
подтверждена у 9951 человека, 7801 – 78,4% – выздоровели.
В
Ленинградской области по данным на 3 ноября за период с марта 2020 года коронавирусная
инфекция диагностирована у 79530 человек, 59931 поправился, скончались 2584
человека.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным
на 2 ноября, в Ленинградской области вакцинировано 703 928 человек. За сутки привилось
10 379 жителей области. В регион поставлен 941 241 комплект вакцин.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать:
- во
взрослой поликлинике на Урицкого, 1,
- в
поликлинике «Аэродром»,
- в
отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,
- в
Коммунаровской городской поликлинике,
- в
поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,
- в
амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости
и Малом Верево;
- в
ТРК «Пилот» на Аэродроме (прививка первым компонентом – без предварительной
записи);
- в
Терволовском кабинете врача общей практики (п. Терволово, ул. Ленинградская, д.
10).
Прививка
проводится по предварительной записи через Госуслуги, по телефону 122, по
номеру Горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 (пн-пт 09.00 -
17.00). Также талоны на вакцинацию можно взять на сайте Гатчинской КМБ.
Вакцинация
против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную
дистанцию.
Инфографика: https://vk.com/minuscovid_lo