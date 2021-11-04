Гатчина спортивная: встреча в Историческом клубе

Авторскую программу «Гатчина спортивная» подготовила
ведущая Исторического клуба, главный библиотекарь библиотеки им. А.И. Куприна
Алёна Тришина. Вместе с Алёной Александровной участники встречи пролистали
спортивные страницы истории Гатчины, узнали о легендарных спортсменах прошлого
и настоящего, о достижениях современного спорта в нашем городе, о спортивных
увлечениях знаменитых писателей, связанных с Гатчиной.
Как напомнила Алёна Тришина, спорт всегда занимал особое
место в жизни жителей Гатчины. В начале
прошлого века в городе сложились идеальные условия для развития и пропаганды
многих видов спорта. Жители города и уезда активно участвовали в спортивной
жизни нашего региона и состояли членами различных кружков и обществ. В
дореволюционный период на территории современного города и района существовали
различные спортивные организации. В Гатчине работали лаун-теннис-клуб,
шахматный и атлетический клубы, Малогатчинский спортивный кружок, кружок
любителей футбола, Мариенбургский любительский кружок лыжников. Спортивные
объединения действовали в Сиверском и Суйде, в Вырице и Тайцах.
С девяностых годов ХIХ века основным видом спорта,
получившим широкое распространение среди обывателей города, светской публики и
дачников, стал велоспорт. Среди путешественников возникло новое направление –
велосипедный туризм. Регулярно проходили велогонки Велопрогулки были особенно
популярны у молодежной публики и учащихся.
Во всех средних и высших учебных заведениях города велись
обязательные уроки гимнастики. В начале ХХ века стремительное развитие получил
лыжный спорт. Когда в Приоратском парке на льду Черного озера был открыт первый
городской каток, стало развиваться фигурное катание.
С Гатчиной связаны имена многих знаменитых спортсменов
дореволюционной России, среди которых - шахматист Михаил Чигорин, атлет Иван
Заикин, велосипедист Михаил Дьяков и многие другие. Спорт был одним из важных
повседневных увлечений императорской семьи, проживающей в Гатчинской
резиденции.
История гатчинского спорта продолжилась и после революции.
По-прежнему остаются популярными лыжи, продолжает развиваться велоспорт. С
тридцатых годов становится популярным автомотоспорт. В спортивной жизни города
и района часто фигурируют легкоатлетические соревнования. У школьников и
молодежи очень распространены занятия плаванием. Популярными остаются стрельба,
теннис, фигурное катание, футбол, хоккей, шахматы и шашки.
Если говорить о продолжающихся спортивных традициях,
Гатчина уже в последние десятилетия прославилась масштабными легкоатлетическими
пробегами, лыжными марафонами, турнирами и спартакиадами самых разных
спортивных направлений, туристическими слетами и многим другим.
Почетными гостями Исторического клуба на этот раз стали
спортсмены «серебряного возраста» - Галина Борисова и Юрий Назаров.
Галина Васильевна Борисова - ветеран спорта, неоднократная
участница чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике среди ветеранов,
бронзовый призер Чемпионата мира среди ветеранов по спортивной ходьбе. Спортом
увлеклась в 1960 году, как только переехала в Гатчину. Занималась акробатикой у
Юрия Назарова, лыжами. Участвовала и выигрывала в заводских, городских и
областных соревнованиях по легкой атлетике. Уже выйдя на пенсию и перенеся
операцию на тазобедренном суставе, участвовала в международных соревнованиях,
турнирах и чемпионатах по спортивной ходьбе, объездив 17 стран Европы. Сейчас
Галине Васильевне — 82 года, но она не прекращает заниматься спортом и выглядит
молодо и бодро.
Кто не знает главного спортсмена Гатчины, депутата
городского Совета депутатов, общественного деятеля и почетного гражданина
города Гатчины Юрия Назарова? А еще он - заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации, почётный мастер спорта СССР по спортивной акробатике,
подготовивший 55 мастеров спорта СССР и России. По инициативе и при
непосредственном участии Юрия Ивановича в прошлые годы в Гатчине проводились
очень крупные соревнования по акробатике, в частности, чемпионаты российского и
всесоюзного совета ДСО «Спартак», зональные чемпионаты России.
Юрий Иванович рассказал, как начинался спорт в его жизни,
как складывалась спортивная история Гатчины после Великой Отечественной войны.
Сейчас ему за 80 лет, но он все так же подтянут и необыкновенно энергичен. Он
не оставляет спорт, каждое утро обливается холодной водой, а по городу
передвигается, как правило, на велосипеде.
О гатчинской веложизни и, в частности, о том, как
поддерживает велодвижение библиотека им. А.И. Куприна, рассказала Дарина
Тоткайло.
Дарина - сотрудница «Купринки» и гатчинский координатор
всероссийской акции «На работу на велосипеде». Она рассказала о существующем в
Гатчине о клубе «ВелоПриорат», переросшем в объединение велосипедистов
«ВелоГатчина», о том, как команда гатчинских энтузиастов создала в Приоратском
парке велосипедную трассу для кросс-кантри.
В 2011 году в Гатчине началась история велофестивалей. В
том же году прошел первый велофестиваль «Приорат» по кросс-кантри. Он проходил
пять лет, и в нем участвовали все желающие, в том числе из Петербурга. Всего за
минувшие годы было проведено множество таких велосоревнований, акций и
фестивалей, в которых могут участвовать как дети, так и люди с ограниченными
возможностями.
А не так давно Гатчина присоединилась к всероссийской акции
«На работу на велосипеде», которая проходит в России три раза в год. Эта акция
показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и
удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Участники
акции не привязаны к определенному маршруту и времени - они просто едут по
своим делам. Место сбора - в библиотеке имени Куприна.
Как считает Дарина, велосипед и библиотека — вполне
совместимые понятия. Более того, это звенья популярной в наши дни концепции
устойчивого развития, которые идеально вписываются в эту историю. «Купринка»
играет в этой акции роль не только места сбора, но и своего рода энерготочки,
где каждый велосипедист-доброволец может подкрепиться, получить сувенир,
сфотографироваться и воспользоваться всеми услугами библиотеки.
Узнать подробную историю развития спорта в Гатчине — с
самого ее начала до наших дней — можно на сайте «Зал спортивной славы
Гатчинского района» в интернете.