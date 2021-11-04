Гатчина спортивная: встреча в Историческом клубе

Авторскую программу «Гатчина спортивная» подготовила ведущая Исторического клуба, главный библиотекарь библиотеки им. А.И. Куприна Алёна Тришина. Вместе с Алёной Александровной участники встречи пролистали спортивные страницы истории Гатчины, узнали о легендарных спортсменах прошлого и настоящего, о достижениях современного спорта в нашем городе, о спортивных увлечениях знаменитых писателей, связанных с Гатчиной.

Как напомнила Алёна Тришина, спорт всегда занимал особое место в жизни жителей Гатчины. В начале прошлого века в городе сложились идеальные условия для развития и пропаганды многих видов спорта. Жители города и уезда активно участвовали в спортивной жизни нашего региона и состояли членами различных кружков и обществ. В дореволюционный период на территории современного города и района существовали различные спортивные организации. В Гатчине работали лаун-теннис-клуб, шахматный и атлетический клубы, Малогатчинский спортивный кружок, кружок любителей футбола, Мариенбургский любительский кружок лыжников. Спортивные объединения действовали в Сиверском и Суйде, в Вырице и Тайцах.

С девяностых годов ХIХ века основным видом спорта, получившим широкое распространение среди обывателей города, светской публики и дачников, стал велоспорт. Среди путешественников возникло новое направление – велосипедный туризм. Регулярно проходили велогонки Велопрогулки были особенно популярны у молодежной публики и учащихся.

Во всех средних и высших учебных заведениях города велись обязательные уроки гимнастики. В начале ХХ века стремительное развитие получил лыжный спорт. Когда в Приоратском парке на льду Черного озера был открыт первый городской каток, стало развиваться фигурное катание.

С Гатчиной связаны имена многих знаменитых спортсменов дореволюционной России, среди которых - шахматист Михаил Чигорин, атлет Иван Заикин, велосипедист Михаил Дьяков и многие другие. Спорт был одним из важных повседневных увлечений императорской семьи, проживающей в Гатчинской резиденции.

История гатчинского спорта продолжилась и после революции. По-прежнему остаются популярными лыжи, продолжает развиваться велоспорт. С тридцатых годов становится популярным автомотоспорт. В спортивной жизни города и района часто фигурируют легкоатлетические соревнования. У школьников и молодежи очень распространены занятия плаванием. Популярными остаются стрельба, теннис, фигурное катание, футбол, хоккей, шахматы и шашки.

Если говорить о продолжающихся спортивных традициях, Гатчина уже в последние десятилетия прославилась масштабными легкоатлетическими пробегами, лыжными марафонами, турнирами и спартакиадами самых разных спортивных направлений, туристическими слетами и многим другим.

Почетными гостями Исторического клуба на этот раз стали спортсмены «серебряного возраста» - Галина Борисова и Юрий Назаров.

Галина Васильевна Борисова - ветеран спорта, неоднократная участница чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике среди ветеранов, бронзовый призер Чемпионата мира среди ветеранов по спортивной ходьбе. Спортом увлеклась в 1960 году, как только переехала в Гатчину. Занималась акробатикой у Юрия Назарова, лыжами. Участвовала и выигрывала в заводских, городских и областных соревнованиях по легкой атлетике. Уже выйдя на пенсию и перенеся операцию на тазобедренном суставе, участвовала в международных соревнованиях, турнирах и чемпионатах по спортивной ходьбе, объездив 17 стран Европы. Сейчас Галине Васильевне — 82 года, но она не прекращает заниматься спортом и выглядит молодо и бодро.

Кто не знает главного спортсмена Гатчины, депутата городского Совета депутатов, общественного деятеля и почетного гражданина города Гатчины Юрия Назарова? А еще он - заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, почётный мастер спорта СССР по спортивной акробатике, подготовивший 55 мастеров спорта СССР и России. По инициативе и при непосредственном участии Юрия Ивановича в прошлые годы в Гатчине проводились очень крупные соревнования по акробатике, в частности, чемпионаты российского и всесоюзного совета ДСО «Спартак», зональные чемпионаты России.

Юрий Иванович рассказал, как начинался спорт в его жизни, как складывалась спортивная история Гатчины после Великой Отечественной войны. Сейчас ему за 80 лет, но он все так же подтянут и необыкновенно энергичен. Он не оставляет спорт, каждое утро обливается холодной водой, а по городу передвигается, как правило, на велосипеде.

О гатчинской веложизни и, в частности, о том, как поддерживает велодвижение библиотека им. А.И. Куприна, рассказала Дарина Тоткайло.

Дарина - сотрудница «Купринки» и гатчинский координатор всероссийской акции «На работу на велосипеде». Она рассказала о существующем в Гатчине о клубе «ВелоПриорат», переросшем в объединение велосипедистов «ВелоГатчина», о том, как команда гатчинских энтузиастов создала в Приоратском парке велосипедную трассу для кросс-кантри.

В 2011 году в Гатчине началась история велофестивалей. В том же году прошел первый велофестиваль «Приорат» по кросс-кантри. Он проходил пять лет, и в нем участвовали все желающие, в том числе из Петербурга. Всего за минувшие годы было проведено множество таких велосоревнований, акций и фестивалей, в которых могут участвовать как дети, так и люди с ограниченными возможностями.

А не так давно Гатчина присоединилась к всероссийской акции «На работу на велосипеде», которая проходит в России три раза в год. Эта акция показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Участники акции не привязаны к определенному маршруту и времени - они просто едут по своим делам. Место сбора - в библиотеке имени Куприна.

Как считает Дарина, велосипед и библиотека — вполне совместимые понятия. Более того, это звенья популярной в наши дни концепции устойчивого развития, которые идеально вписываются в эту историю. «Купринка» играет в этой акции роль не только места сбора, но и своего рода энерготочки, где каждый велосипедист-доброволец может подкрепиться, получить сувенир, сфотографироваться и воспользоваться всеми услугами библиотеки.

Узнать подробную историю развития спорта в Гатчине — с самого ее начала до наших дней — можно на сайте «Зал спортивной славы Гатчинского района» в интернете.



