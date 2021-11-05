Секрет успеха Сяськелевской школы искусств

- Сначала это была Войсковицкая музыкальная школа № 2, – рассказывает директор Сяськелевской ДШИ Наталья Кирилина. - Со временем школу переименовали в Сяськелевскую ДМШ. А в 2016 году – новый виток – открылись новые направления: театр, вокал, хореография. Эти отделения стали активно участвовать во всероссийских и международных, а также областных конкурсах. Школа вышла на новый уровень и в 2019 году получила статус детской школы искусств. Сейчас у нас пять отделений: «Искусство театра» и «Хореографическое творчество», классы «Вокальное исполнительство», «Фортепиано» и «Инструменты эстрадного оркестра. Ударная установка». В Сяськелевском информационно-досуговом центре мы занимаем несколько небольших помещений и фойе, еще два филиала – в Елизаветинской и Пламенской общеобразовательных школах. У нас очень хорошие взаимоотношения с директорами – и школ, и ДК, поэтому у нас не возникает трудностей ни с занятиями, ни с репетиционным процессом.

- Много у вас занимающихся?

- На начало учебного года 76 человек. Но благодаря такому небольшому количеству учеников я как директор знаю всех в лицо и поименно.

Недостатка в учениках у нас нет. Сяськелевский детский сад нам исправно поставляет кадры, у нас хорошо налажена взаимосвязь. Единственное, в окрестностях нашей школы живет много семей военнослужащих, их дети поступают к нам, а потом вынуждены отчисляться в связи с переездом на новое место службы родителей. Так мы, бывает, теряем способных и талантливых учеников.

- По каким программам обучаются в вашей школе?

- «Хореографическое творчество» и «Искусство театра» преподаются по предпрофессиональной программе. Вокальное исполнительство, фортепиано и ударные инструменты – по общеразвивающей. Да, из музыкальных инструментов осталось только фортепиано и ударная установка. Пианисты и вокалисты учатся семь лет, а ударники - пять. На отделении хореографии и театра программа рассчитана на восемь лет. Это надо учитывать при поступлении, чтобы у ребенка был запас времени до окончания школы. Вообще, мы берем детей с шести с половиной лет и принимаем на предпрофессиональное обучение по конкурсу. Многим родителям приходится объяснять, что у нас не кружок, а школа – с экзаменами, оценками и домашними заданиями. У вокалистов, например, восемь предметов.

- Не слишком ли сложная программа для сельской школы?

- Мы готовим детей, которые пойдут с флагом культуры и искусства по гатчинской земле. Поэтому программа – полноценная, такая же, как в музыкальных и художественных школах. Мы пытаемся ребенка разносторонне развивать. Выступление вокалистов – это всегда спектакль. Театр – вообще, как известно, синтез всех видов искусства. Поэтому мы даем нашим воспитанникам все: и сценическое движение, и сценическую речь, и ритмику, и вокал, и актерское мастерство.

Да, мы находимся в деревне. Но мы не позиционируем себя как простых деревенских ребят – мы стараемся работать на высоком уровне. И очень приятно, когда на конкурсах наших воспитанников отмечают, как прекрасно подготовленных. Обычно мы хорошо смотримся в итоговой таблице призеров: город Пермь, город Тверь, город Санкт-Петербург, деревня Сяськелево, город Саратов… Нас запоминают на всероссийских конкурсах и ждут наших выступлений.

У школы есть свой статус, и снижать планку нельзя. Например, на нашей базе проходит ежегодный районный конкурс по сольфеджио, в этом году стартовал районный конкурс малых театральных форм среди театров Гатчинского муниципального района «Гатчинские лицедеи» – конечно, наши ученики должны соответствовать.

- Чего не хватает школе сегодня?

- Помещений. Да, нас очень хорошо финансируют. У нас новые инструменты, звуковое оборудование, акустические системы. Глава администрации поселения и комитет по культуре нас поддерживают – у школы очень большие планы на перспективу. К сожалению, не хватает помещений. Мы дружно живем с Сяськелевским информационно-досуговым центром, работаем вместе, устраиваем концерты, ставим спектакли, они потеснились, чтобы предоставить нам еще помещения, но все равно места маловато.

- В своих спектаклях вы задействуете другие отделения, или только ребята из театрального выходят на подмостки?

- У нас участвуют все, включая преподавателей. К новому году мы поставили первый мюзикл - «Безумный Новый год» по мотивам произведений зарубежных писателей. Там были задействованы все три отделения – хореография, вокал и театр. Это очень полезно. Помимо того, что дети учатся новым видам искусства, они общаются между собой и с другими отделениями. К сожалению, учащиеся играли при пустом зале, так как массовые мероприятия можно было провести только онлайн. Но видеозаписи спектаклей всегда можно увидеть в нашей официальной группе ВКонтакте.

Кстати, в следующем учебном году у нас будет первый выпуск вокального отделения. Это очень талантливые ребята, наши флагманы, все они стойко доучились до выпуска – с первого класса.

- Наталья Григорьевна, расскажите о ваших преподавателях. Где вы берете кадры?

- У нас молодой и очень творческий коллектив. Все наши педагоги – люди понимающие, ответственные и невероятно инициативные. Постоянно кто-нибудь заходит ко мне в кабинет с новой идеей. Я – только «за», давайте! Очень важно преподавателям самим выходить на сцену – чтобы не забыть, как это: что при этом чувствуешь, как преодолевать страх перед залом. И наши педагоги это делают – поют, играют вместе с детьми на сцене. Большинство преподавателей у нас с высшим образованием, высшей квалификации, и почти все они участвуют в конкурсах, выступают на концертах.

Конечно, учитывая нашу удаленность от города и отсутствие прямого транспортного сообщения, найти специалистов очень трудно. Все педагоги у нас приезжие – местных жителей в коллективе, к сожалению, нет. В данной связи хочется сказать спасибо Ленинградскому областному колледжу культуры и искусства – у нас работают его выпускники, это кузница наших кадров. Сейчас наша выпускница учится в колледже и хочет после защиты диплома вернуться к нам преподавать.

…У нас не работают случайные люди. Некоторые соискатели, посмотрев, в каком темпе мы работаем и как мы буквально живем своей работой, отказались от вакансии – им это не нужно, для них это слишком тяжело.

Школа функционирует давно. Прежние директора сохранили ее, и уже наши выпускники приводят сюда своих детей. Моя задача не просто не потерять то, что создавалось годами, но приумножить и развить.



