Секрет успеха Сяськелевской школы искусств

- Сначала это была Войсковицкая музыкальная школа № 2, –
рассказывает директор Сяськелевской ДШИ Наталья Кирилина. - Со временем школу
переименовали в Сяськелевскую ДМШ. А в 2016 году – новый виток – открылись
новые направления: театр, вокал, хореография. Эти отделения стали активно
участвовать во всероссийских и международных, а также областных конкурсах.
Школа вышла на новый уровень и в 2019 году получила статус детской школы
искусств. Сейчас у нас пять отделений: «Искусство театра» и «Хореографическое
творчество», классы «Вокальное исполнительство», «Фортепиано» и «Инструменты
эстрадного оркестра. Ударная установка». В Сяськелевском
информационно-досуговом центре мы занимаем несколько небольших помещений и
фойе, еще два филиала – в Елизаветинской и Пламенской общеобразовательных
школах. У нас очень хорошие взаимоотношения с директорами – и школ, и ДК,
поэтому у нас не возникает трудностей ни с занятиями, ни с репетиционным
процессом.
- Много у вас занимающихся?
- На начало учебного года 76 человек. Но благодаря такому
небольшому количеству учеников я как директор знаю всех в лицо и поименно.
Недостатка в учениках у нас нет. Сяськелевский детский сад
нам исправно поставляет кадры, у нас хорошо налажена взаимосвязь. Единственное,
в окрестностях нашей школы живет много семей военнослужащих, их дети поступают
к нам, а потом вынуждены отчисляться в связи с переездом на новое место службы
родителей. Так мы, бывает, теряем способных и талантливых учеников.
- По каким программам обучаются в вашей школе?
- «Хореографическое творчество» и «Искусство театра»
преподаются по предпрофессиональной программе. Вокальное исполнительство,
фортепиано и ударные инструменты – по общеразвивающей. Да, из музыкальных
инструментов осталось только фортепиано и ударная установка. Пианисты и
вокалисты учатся семь лет, а ударники - пять. На отделении хореографии и театра
программа рассчитана на восемь лет. Это надо учитывать при поступлении, чтобы у
ребенка был запас времени до окончания школы. Вообще, мы берем детей с шести с
половиной лет и принимаем на предпрофессиональное обучение по конкурсу. Многим
родителям приходится объяснять, что у нас не кружок, а школа – с экзаменами,
оценками и домашними заданиями. У вокалистов, например, восемь предметов.
- Не слишком ли сложная программа для сельской школы?
- Мы готовим детей, которые пойдут с флагом культуры и
искусства по гатчинской земле. Поэтому программа – полноценная, такая же, как в
музыкальных и художественных школах. Мы пытаемся ребенка разносторонне
развивать. Выступление вокалистов – это всегда спектакль. Театр – вообще, как
известно, синтез всех видов искусства. Поэтому мы даем нашим воспитанникам все:
и сценическое движение, и сценическую речь, и ритмику, и вокал, и актерское
мастерство.
Да, мы находимся в деревне. Но мы не позиционируем себя как
простых деревенских ребят – мы стараемся работать на высоком уровне. И очень
приятно, когда на конкурсах наших воспитанников отмечают, как прекрасно
подготовленных. Обычно мы хорошо смотримся в итоговой таблице призеров: город
Пермь, город Тверь, город Санкт-Петербург, деревня Сяськелево, город Саратов…
Нас запоминают на всероссийских конкурсах и ждут наших выступлений.
У школы есть свой статус, и снижать планку нельзя.
Например, на нашей базе проходит ежегодный районный конкурс по сольфеджио, в
этом году стартовал районный конкурс малых театральных форм среди театров
Гатчинского муниципального района «Гатчинские лицедеи» – конечно, наши ученики
должны соответствовать.
- Чего не хватает школе сегодня?
- Помещений. Да, нас очень хорошо финансируют. У нас новые
инструменты, звуковое оборудование, акустические системы. Глава администрации
поселения и комитет по культуре нас поддерживают – у школы очень большие планы
на перспективу. К сожалению, не хватает помещений. Мы дружно живем с Сяськелевским
информационно-досуговым центром, работаем вместе, устраиваем концерты, ставим
спектакли, они потеснились, чтобы предоставить нам еще помещения, но все равно
места маловато.
- В своих спектаклях вы задействуете другие отделения, или
только ребята из театрального выходят на подмостки?
- У нас участвуют все, включая преподавателей. К новому
году мы поставили первый мюзикл - «Безумный Новый год» по мотивам произведений
зарубежных писателей. Там были задействованы все три отделения – хореография,
вокал и театр. Это очень полезно. Помимо того, что дети учатся новым видам
искусства, они общаются между собой и с другими отделениями. К сожалению,
учащиеся играли при пустом зале, так как массовые мероприятия можно было
провести только онлайн. Но видеозаписи спектаклей всегда можно увидеть в нашей
официальной группе ВКонтакте.
Кстати, в следующем учебном году у нас будет первый выпуск
вокального отделения. Это очень талантливые ребята, наши флагманы, все они
стойко доучились до выпуска – с первого класса.
- Наталья Григорьевна, расскажите о ваших преподавателях.
Где вы берете кадры?
- У нас молодой и очень творческий коллектив. Все наши
педагоги – люди понимающие, ответственные и невероятно инициативные. Постоянно
кто-нибудь заходит ко мне в кабинет с новой идеей. Я – только «за», давайте!
Очень важно преподавателям самим выходить на сцену – чтобы не забыть, как это:
что при этом чувствуешь, как преодолевать страх перед залом. И наши педагоги
это делают – поют, играют вместе с детьми на сцене. Большинство преподавателей
у нас с высшим образованием, высшей квалификации, и почти все они участвуют в
конкурсах, выступают на концертах.
Конечно, учитывая нашу удаленность от города и отсутствие
прямого транспортного сообщения, найти специалистов очень трудно. Все педагоги
у нас приезжие – местных жителей в коллективе, к сожалению, нет. В данной связи
хочется сказать спасибо Ленинградскому областному колледжу культуры и искусства
– у нас работают его выпускники, это кузница наших кадров. Сейчас наша
выпускница учится в колледже и хочет после защиты диплома вернуться к нам
преподавать.
…У нас не работают случайные люди. Некоторые соискатели,
посмотрев, в каком темпе мы работаем и как мы буквально живем своей работой,
отказались от вакансии – им это не нужно, для них это слишком тяжело.
Школа функционирует давно. Прежние директора сохранили ее,
и уже наши выпускники приводят сюда своих детей. Моя задача не просто не
потерять то, что создавалось годами, но приумножить и развить.