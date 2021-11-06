Почему важен каждый?

Не секрет, что работа переписчиков сложна: кого-то не застать дома, где-то не открывают, другие вообще игнорируют. Во время всеобщих выходных у переписчиков горячая пора: есть шанс застать жителей дома.

В ходе акции Людмила Нещадим вместе с переписчиком посетила квартиру в доме № 7 на ул. Лейтенанта Шмидта. Хозяева с готовностью откликнулись на предложение принять участие в переписи. Родители, их взрослые дети – все ответили на вопросы анкеты. Весь процесс занял не более пятнадцати минут.

Вторым адресом, куда отправилась глава гатчинской администрации, чтобы поддержать переписчика, стала квартира многодетной семьи Ополченных в доме № 22 на проспекте 25 Октября. Несмотря на занятость домашними делами (в семье – трое детей), супруги нашли возможность пройти перепись, и переписчик быстро выполнил свою работу, заполнив анкеты.

Поясняя, почему перепись так важна для Гатчины, как и для любого города, региона и страны в целом, Людмила Нещадим заметила, что Гатчинский район – традиционно один из крупнейших в Ленинградской области по численности населения.

- Перспектив у нас очень много: и в развитии экономики, и в развитии социальной, транспортной, дорожной инфраструктуры, поэтому нам очень важно знать, сколько нас реально проживает на территории города и района. От этого будут зависеть перспективы развития во всех сферах жизнедеятельности.

Людмила Николаевна призвала всех жителей Гатчинского района принять участие в переписи. Тем более, что сделать это не составит большого труда. Предложено несколько форматов: через «Госуслуги», на стационарных участках, или дождавшись дома переписчика. В Гатчинском районе работает 71 переписчик.

- До окончания переписи остается все меньше дней, – заметила Людмила Нещадим. – Принято решение продлить перепись через портал Госуслуг до 14 ноября. Я очень рассчитываю, что люди воспользуются этой возможностью. На сегодня уже более 36% жителей переписались через «Госуслуги». Конечно, у переписчиков непростая задача, не все жители охотно открывают двери посторонним. Поэтому в процесс переписи активно включился депутатский корпус. Избиратели, как правило, знают своих депутатов, тем самым депутаты оказывают большую поддержку переписчикам и контролерам.

- А если, допустим, 10 тысяч человек не пройдут перепись? На что это повлияет?

- Судите сами. Исходя из численности населения определяется бюджетная обеспеченность любой территории, приоритеты развития той или иной сферы. Если у нас много молодежи, значит, у нас большая потребность в детских садах, дополнительных местах в детских учреждениях. Нужно больше дворовых, детских, спортивных площадок. Если часть населения останется «за кадром», многие отрасли не получат должного развития. Так что 10 тысяч – это большая потеря для района. Важен каждый!

Екатерина Дзюба