Почему важен каждый?

Не секрет, что
работа переписчиков сложна: кого-то не застать дома, где-то не открывают,
другие вообще игнорируют. Во время всеобщих выходных у переписчиков горячая
пора: есть шанс застать жителей дома.
В ходе акции
Людмила Нещадим вместе с переписчиком посетила квартиру в доме № 7 на ул.
Лейтенанта Шмидта. Хозяева с готовностью откликнулись на предложение принять
участие в переписи. Родители, их взрослые дети – все ответили на вопросы
анкеты. Весь процесс занял не более пятнадцати минут.
Вторым адресом,
куда отправилась глава гатчинской администрации, чтобы поддержать переписчика,
стала квартира многодетной семьи Ополченных в доме № 22 на проспекте 25
Октября. Несмотря на занятость домашними делами (в семье – трое детей), супруги
нашли возможность пройти перепись, и переписчик быстро выполнил свою работу,
заполнив анкеты.
Поясняя, почему
перепись так важна для Гатчины, как и для любого города, региона и страны в
целом, Людмила Нещадим заметила, что Гатчинский район – традиционно один из
крупнейших в Ленинградской области по численности населения.
- Перспектив у нас
очень много: и в развитии экономики, и в развитии социальной, транспортной,
дорожной инфраструктуры, поэтому нам очень важно знать, сколько нас реально
проживает на территории города и района. От этого будут зависеть перспективы
развития во всех сферах жизнедеятельности.
Людмила Николаевна
призвала всех жителей Гатчинского района принять участие в переписи. Тем более,
что сделать это не составит большого труда. Предложено несколько форматов:
через «Госуслуги», на стационарных участках, или дождавшись дома переписчика. В
Гатчинском районе работает 71 переписчик.
- До окончания
переписи остается все меньше дней, – заметила Людмила Нещадим. – Принято
решение продлить перепись через портал Госуслуг до 14 ноября. Я очень
рассчитываю, что люди воспользуются этой возможностью. На сегодня уже более 36%
жителей переписались через «Госуслуги». Конечно, у переписчиков непростая
задача, не все жители охотно открывают двери посторонним. Поэтому в процесс
переписи активно включился депутатский корпус. Избиратели, как правило, знают
своих депутатов, тем самым депутаты оказывают большую поддержку переписчикам и
контролерам.
- А если,
допустим, 10 тысяч человек не пройдут перепись? На что это повлияет?
- Судите сами.
Исходя из численности населения определяется бюджетная обеспеченность любой
территории, приоритеты развития той или иной сферы. Если у нас много молодежи,
значит, у нас большая потребность в детских садах, дополнительных местах в
детских учреждениях. Нужно больше дворовых, детских, спортивных площадок. Если
часть населения останется «за кадром», многие отрасли не получат должного
развития. Так что 10 тысяч – это большая потеря для района. Важен каждый!
Екатерина Дзюба