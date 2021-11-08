«Бронза» международных соревнований пожарных — у Ленинградской области

Пожарно-спасательный гарнизон Ленинградской области был представлен разными подразделениями пожарной охраны. В подъеме приняли участие и сотрудники регионального чрезвычайного ведомства и Леноблпожспаса и даже добровольные пожарные. Поддержать участников из Ленинградской области приехали представители регионального МЧС во главе с заместителем начальника Главного управления Александром Тихомировым.

Конкуренция была невероятной и лучшее время среди мужчин составило 4 минуты 53 секунду. А среди женщин с результатом 8 минут 53 секунды третье место на пьедестале призеров заняла представитель Ленинградской области Жанна Звездина из 100 пожарной части города Сертолова.

Анастасия Дьякова, радиотелефонист 42 пожарно-спасательной части из города Гатчины поднялась за 8 минут 38 секунд, выступив вне конкурса.

Условия, в которые были погружены участники, максимально приближены к реальным.

В полной боевой экипировке пожарного участники соревнований поднялись по маршевой лестнице на 39 этаж бизнес-центра. Старт участников соревнований осуществлялся каждые 30 секунд. Упражнение считается выполненным, при условии, что участник соревнований пересек финишную линию, расположенную на 39 этаже. Максимальное время выполнения упражнения не должно превышать 35 минут.

Соревнования прошли с учётом всех противоэпидемологических требований. Каждый участник имел при себе сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Кроме этого, на протяжении всего мероприятия на каждом этаже и на месте финиша дежурили специальные бригады медиков-волонтеров, которые подбадривали спортсменов, а при необходимости оказывали им первую помощь.

Команды 132 и 147 пожарных частей вошли в 20-ку лучших по общекомандным результатам.

В этом году соревнования проводились в пятый раз и были посвящены памяти Героя России Евгения Зиничева.