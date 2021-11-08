Кобраловская школа готовится к приему дошколят

В
детском саду поселка Кобралово открыто две группы, которые посещают по 30
воспитанников в возрасте 3-5 лет и 5-7 лет. В группе комбинированной
направленности от 5 до 7 лет организовано инклюзивное обучение. Из-за нехватки
мест в дошкольном учреждении и очереди в детский сад было принято решение об
открытии дополнительной группы на базе школы.
В
свободных помещениях Кобраловской школы уже начался ремонт, который продлится
до конца новогодних каникул. Здесь будет открыта новая группа компенсирующей
направленности для детей с ОВЗ в возрасте от 5-ти до 7-ми лет, а также будут
оборудованы кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, на территории школы
установят детскую игровую площадку.
Что
касается детского сада, то Людмила Нещадим заявила о необходимости
строительства нового здания для дошколят, а также физкультурно-оздоровительного
комплекса и Дома культуры, так как поселок Кобралово продолжает расти и
развиваться.
Фото:
пресс-служба администрации Гатчинского района