Кобраловская школа готовится к приему дошколят

В детском саду поселка Кобралово открыто две группы, которые посещают по 30 воспитанников в возрасте 3-5 лет и 5-7 лет. В группе комбинированной направленности от 5 до 7 лет организовано инклюзивное обучение. Из-за нехватки мест в дошкольном учреждении и очереди в детский сад было принято решение об открытии дополнительной группы на базе школы.

В свободных помещениях Кобраловской школы уже начался ремонт, который продлится до конца новогодних каникул. Здесь будет открыта новая группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ в возрасте от 5-ти до 7-ми лет, а также будут оборудованы кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, на территории школы установят детскую игровую площадку.

Что касается детского сада, то Людмила Нещадим заявила о необходимости строительства нового здания для дошколят, а также физкультурно-оздоровительного комплекса и Дома культуры, так как поселок Кобралово продолжает расти и развиваться.





Фото: пресс-служба администрации Гатчинского района